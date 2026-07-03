English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân vụ động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Thứ Sáu, 11:43, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đội quân y của đoàn tiếp tục tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), dẫn đầu đoàn Việt Nam gặp gỡ với các đội cứu hộ cứu nạn của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ; Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Phía Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống với phía Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đặc biệt, phía Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.

Một số hình ảnh, video tại hiện trường:

 
 
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 1
Thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela.
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 2
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 3
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 4
Thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela.
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 5
Một người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát.
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 6
Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Cuba.
Doan viet nam dua them 7 nan nhan vu dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 7
Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ.
dai_tuong_nguyen_tan_cuong_bieu_duong_doan_viet_nam_cuu_tro_dong_dat_tai_venezuela_2.jpg

Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng sở tại để xác định vị trí và đưa 30 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng sở tại để xác định vị trí và đưa 30 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela
Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela

Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela
Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng tại Venezuela trong một chiến dịch được mô tả là “kỳ diệu”, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng tại Venezuela trong một chiến dịch được mô tả là “kỳ diệu”, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích