Đoàn Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân vụ động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đội quân y của đoàn tiếp tục tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), dẫn đầu đoàn Việt Nam gặp gỡ với các đội cứu hộ cứu nạn của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ; Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Phía Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống với phía Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đặc biệt, phía Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.

Một số hình ảnh, video tại hiện trường:

Thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela.

Thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela.

Một người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát.

Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Cuba.

Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ.