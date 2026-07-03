Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

Ông Hernán Alberto Gil Flores, bị chôn vùi dưới khoảng 9 mét đống đổ nát từ bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại bị sập ở thành phố La Guaira, đã được giải cứu vào ngày 2/7 sau nhiều nỗ lực của các đội cứu hộ trong nước và quốc tế.

Ông Hernán Gil được giải cứ sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Theo lực lượng cứu hỏa Chile, ông Gil, ngoài 40 tuổi và làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại, hiện trong “tình trạng tốt” sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của công trình bị sập, 8 ngày sau hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela. Lực lượng cứu hỏa cho biết chiến dịch giải cứu kéo dài 70 giờ và ông đã được chuyển đến một cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

“May mắn là khi chúng tôi tiếp nhận ông Hernán trên xe cứu thương, ông ấy ở trong tình trạng ổn định. Trong suốt quãng đường di chuyển, ông ấy luôn tỉnh táo, nhận thức rõ tình hình và hợp tác với chúng tôi. Các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường”, nhân viên y tế Luis Rodríguez của Hội Chữ thập đỏ Venezuela, người tham gia chiến dịch cứu hộ, nói với Reuters tại hiện trường.

Vợ của ông Gil, bà Gusvimar Gonzales, nói với CNN ngay trước khi cuộc giải cứu thành công rằng bà đã trải qua “những ngày vô cùng đau khổ” sau trận động đất vì nghĩ chồng mình có thể đã thiệt mạng.

“Nhưng khi biết ông ấy vẫn còn sống, tôi như nhìn thấy một tia hy vọng. Ông ấy đã kiên cường chịu đựng như một người hùng”, bà Gonzales nói.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc lực lượng cứu hộ lần đầu nhìn thấy ông Gil qua một camera tìm kiếm được đưa xuống tầng hầm bị sập của tòa nhà vào ngày 1/7. Trong đoạn video do Cơ quan Cứu hỏa Chile đăng tải, các ngón tay của ông có thể được nhìn thấy đang cử động qua một khe hở nhỏ giữa những khối bê tông dày và đống đổ nát.

Các đội cứu hộ cho biết họ vẫn duy trì liên lạc với ông Gil trong suốt thời gian mắc kẹt, đồng thời cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men. Chất lỏng được truyền cho ông thông qua một ống dẫn và ống tiêm. Đoạn video được công bố hôm 2/7 cho thấy phần đầu và vai của ông Gil đã nhô ra khỏi đống đổ nát. Ông được nhìn thấy đang đeo khẩu trang và một bên mắt bị đỏ do xuất huyết.

Lực lượng cứu hỏa Chile mô tả chiến dịch giải cứu là “vô cùng phức tạp” do tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định và các đội cứu hộ phải đối mặt với nguy cơ các mảnh vỡ tiếp tục rơi xuống.

Ông Sebastián Mocorquer, thành viên Đội Đánh giá và Điều phối Thảm họa của Liên Hợp Quốc (UNDAC), cho biết, “chỉ những cuộc giải cứu kỳ diệu mới có thể diễn ra” sau 7 ngày kể từ một trận động đất. Theo ông, “khoảng thời gian vàng” để tìm thấy người sống sót thường chỉ kéo dài khoảng 3 ngày, sau đó cơ hội sống sót nếu không có nguồn nước sẽ giảm rất nhanh.

Theo Hội Chữ thập đỏ Costa Rica, lực lượng cứu hộ lần đầu nhận được thông tin có thể vẫn còn người sống dưới đống đổ nát của trung tâm thương mại Galerias Playa Grande vào ngày 28/6. Trong suốt 3 ngày, lực lượng cứu hộ và các chuyên gia đến từ khoảng 6 quốc gia đã phối hợp mở một lối đi an toàn xuyên qua đống đổ nát, đồng thời duy trì hỗ trợ sự sống cho ông Gil.

Đoạn video do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele chia sẻ cho thấy một nhân viên cứu hộ trò chuyện với ông Gil và dùng một ống dẫn để đưa cho ông một loại chất lỏng màu cam, được cho là đồ uống bổ sung chất điện giải, trong lúc các đội chuẩn bị đưa ông ra ngoài.

“Ông có bị thương không?”, người cứu hộ hỏi.

“Không, tôi không bị thương. Tôi chỉ thấy khó chịu vì những tảng đá đè lên người”, ông Gil đáp.

Ông Bukele cho biết nỗ lực giải cứu gặp rất nhiều khó khăn vì đường hầm mà lực lượng cứu hộ đào để tiếp cận nạn nhân đã nhiều lần bị sập.

“Các đội cứu hộ từ nhiều quốc gia đã làm việc không biết mệt mỏi để gia cố đường hầm, chống đỡ, tăng cường kết cấu và cô lập khu vực, nhưng vẫn chưa thể giữ cho đường hầm ổn định”, ông Bukele nói.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ca ngợi cuộc giải cứu hôm 2/7 và phát biểu: “Hôm nay chúng ta cùng chúc mừng sự sống của Hernán Gil. Xin cảm ơn các nhân viên cứu hộ trong nước và quốc tế đã dốc hết sức lực, thời gian và tâm huyết cho sứ mệnh này”.

Thành phố ven biển La Guaira, nơi ông Gil được tìm thấy, là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do hai trận động đất lớn và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. CNN ghi nhận nhiều người sử dụng cuốc chim, xẻng và cả tay không để phá dỡ các tòa chung cư cao tầng bị sập, trong bối cảnh nhiên liệu và các nguồn lực cứu hộ đều khan hiếm.

Hôm 1/7, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez - anh trai của Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez - thông báo số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 2.295 người, tăng khoảng 350 người so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, giới chức cho rằng con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.