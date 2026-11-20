Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và cường độ hoạt động cao tại địa bàn Abyei, đội Công binh số 5 Việt Nam đạt kết quả 100% trang thiết bị, xe máy, phương tiện đủ điều kiện hoạt động trong đợt kiểm tra trang thiết bị chính và tự duy trì (COE) quý IV/2026 của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA). Đây là đội công binh Việt Nam đầu tiên tại Phái bộ đạt kết quả này.

Thách thức bảo đảm kỹ thuật giữa địa bàn khắc nghiệt

Đoàn kiểm tra COE của Phái bộ UNISFA cùng Chỉ huy Đội Công binh số 5. Ảnh: Đức Uy

Đối với đơn vị công binh thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Abyei, duy trì thường xuyên trang thiết bị, xe-máy, phương tiện luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt và đảm bảo hoạt động cao là một trong những yêu cầu khó khăn nhất.

Địa bàn có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp; các phương tiện thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao trong môi trường nhiều bụi bẩn, bùn lầy, nhiệt độ có thời điểm vượt 40 độ C. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến các chi tiết cơ khí, hệ thống truyền động, thủy lực và nhiều cụm thiết bị, khiến quá trình khai thác, sử dụng trang bị gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa còn hạn chế, nguồn vật tư, phụ tùng thay thế không phải lúc nào cũng được cung ứng kịp thời.

Trong điều kiện đó, việc duy trì hệ số kỹ thuật K = 1 không đơn thuần là bảo đảm đủ số lượng trang bị, mà quan trọng hơn là duy trì khả năng hoạt động thực tế, tính đồng bộ và độ tin cậy kỹ thuật của phương tiện, máy móc để có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được giao. Đây là yêu cầu cao, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng phòng ngừa, sửa chữa phục hồi và tổ chức khai thác trang bị hợp lý.

Chủ động khắc phục hỏng hóc, quyết tâm đạt COE 100%

Đội Công binh số 5 Việt Nam triển khai luân phiên đến Phái bộ UNISFA vào cuối tháng 9/2026, trong khi kế hoạch kiểm tra COE của Phái bộ vào ngày 16/11/2026, trong khi ngay tháng 10/2026, Đội Công binh số 5 đã phải triển khai và hoàn thành ngay nhiều nhiệm vụ công binh được Phái bộ giao để chuẩn bị cho các nhiệm vụ kế hoạch mùa khô từ tháng 11/2026.

Xác định kiểm tra COE là nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đảm bảo 100% trang bị, phương tiện, xe-máy có tình trạng kỹ thuật tốt, đủ điều kiện hoạt động để Liên hợp quốc xem xét bồi hoàn, trong khi đó nhiều trang thiết bị, xe-máy vừa phải hoạt động làm nhiệm vụ, vừa phải bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, và một số phương tiện bị hỏng trước chưa khắc phục được; Đội Công binh số 5 đã chủ động nghiên cứu, hiệp đồng trao đổi chuyên môn kỹ thuật, đánh giá đúng thực trạng, tích cực mày mò và nỗ lực sửa chữa. Chỉ huy Đội và Chỉ huy các Phân đội đã tiến hành 3 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị, sơ duyệt, tổng duyệt, kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật và khả năng vận hành của các phương tiện, máy móc, trang thiết bị để kịp thời có phương án khắc phục và sửa chữa.

Qua từng đợt kiểm tra, những tồn tại được phát hiện, phân loại và tập trung xử lý dứt điểm; các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu được tiếp tục khắc phục, hoàn thiện. Quá trình này vừa góp phần chuẩn hóa công tác quản lý kỹ thuật, vừa bảo đảm kết quả kiểm tra phản ánh đúng khả năng hoạt động thực tế của các trang thiết bị, phương tiện, xe-máy.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là Đội Công binh số 5 đã khắc phục thành công hai máy trộn bê tông, đưa trở lại trạng thái hoạt động tốt, bảo đảm khả năng phục vụ nhiệm vụ thi công. Trong điều kiện việc cung ứng vật tư, phụ tùng gặp nhiều khó khăn, kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Việc phục hồi các trang bị không chỉ góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật mà còn trực tiếp duy trì năng lực thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công binh được Phái bộ giao.

Đoàn kiểm tra COE đánh giá tình trạng kỹ thuật và khả năng hoạt động

Đoàn kiểm tra COE đánh giá công tác quản lý, bảo quản và tình trạng trang bị, đạn dược của Đội Công binh số 5. Ảnh: Tiến Đạt

Đoàn kiểm tra tình trạng trang thiết bị và khả năng bảo đảm hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 1. Ảnh: Tiến Đạt

100% trang thiết bị đủ điều kiện hoạt động

Tại đợt kiểm tra COE quý IV/2026, đoàn kiểm tra của Phái bộ UNISFA do ông Dmytro Hrynevych, cán bộ Phòng COE, làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ chuyên môn của Phái bộ đã tiến hành đánh giá tình trạng kỹ thuật và khả năng hoạt động của trang thiết bị, phương tiện thuộc Đội Công binh số 5. Tham gia thành phần Đoàn kiểm tra có Chủ nhiệm Quân y Phái bộ, Trưởng phòng Công binh Quân sự, đại diện Phòng Công binh tích hợp, Phòng Vận tải, Phòng Hậu cần, Phòng Tác chiến, các cán bộ của Phòng COE và Trung tâm bảo đảm Phái bộ.

Về phía Việt Nam, Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5, trực tiếp tham gia làm việc và chỉ đạo các bộ phận phối hợp thực hiện nội dung kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành trao đổi, giới thiệu với đoàn kiểm tra COE về công tác quản lý, khai thác và bảo đảm trang bị của Đội Công binh số 5. Ảnh: Tiến Đạt

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra COE đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý chất lượng đối với các trang thiết bị, phương tiện, xe-máy của Đội Công binh số 5 và thống nhất 100% trang bị, phương tiện, xe-máy có hệ số kỹ thuật tốt, đảm bảo hoạt động và đủ điều kiện bồi hoàn của Liên hợp quốc.

Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục duy trì hệ số kỹ thuật cao, nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng hoạt động của phương tiện, trang bị, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công binh tại Phái bộ UNISFA, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và hình ảnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế.