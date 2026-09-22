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Đồng Tháp: Quy tập được hơn 70 bộ hài cốt liệt sỹ tại vườn cây sầu riêng

Thứ Ba, 18:07, 22/09/2026
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VOV.VN - Qua hơn 20 ngày tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sỹ đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã gần hoàn thành nhiệm vụ; đã có 70 hài cốt liệt sỹ còn sót lại trong chiến tranh tại xã Ngũ Hiệp đã được cất bốc để thực hiện công tác giám định ADN.

Qua thời gian tìm hiểu, xác minh thông tin, từ ngày 1/9, Đội K91 thuộc Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đang kết hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tiến hành khai tại vườn cây sầu riêng của người dân tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh. Đây là nghĩa trang liệt sĩ (cũ) có từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khoảng  năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ đến nơi khác. Diện tích đất này đã bán đấu giá cho bà Lê Thị Đ. để trồng cây sầu riêng; trong quá trình sản xuất người dân đã phát hiện nhiều hài cốt chưa rõ thông tin. Dù khu vườn này có 120 cây sầu riêng đang cho trái nhưng bà Đ., đã chấp nhận phá bỏ để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ba Đ., chia sẻ: “Mình nghi ngờ trong khu vườn còn có hài cốt liệt sĩ nên ra ấp báo tin, rồi báo với xã, kiến nghị cấp trên tổ chức quy tập, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi các anh bộ đội về quy tập hài cốt liệt sĩ, mình nghĩ rằng đã là người dân thì phải luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Vì vậy, mình cũng phải có trách nhiệm cùng anh em tìm kiếm, cất bốc hết số hài cốt còn thất lạc”.

Dong thap quy tap duoc hon 70 bo hai cot liet sy tai vuon cay sau rieng hinh anh 1
Khu vườn sầu riêng- nơi phát hiện có nhiều hài cốt liệt sỹ từ trong chiến tranh.

Sau thời gian xác minh chính xác, đội K91 đã huy động 15 lực lượng cùng với 2 cơ giới tiến hành khai quật và phát hiện 71 bộ hài cốt liệt sĩ.

Dù thời tiết bất lợi như nhiều cơn mưa to, khu vực khai quật nằm ở vùng sâu nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công việc. Đến ngày 22/9, Đội K 91 đã cất bốc được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây, Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong quá trình đào lên kiểm tra phát hiện còn đầy đủ thông tin ví dụ như hài cốt còn gói buộc trong bộc cao su, có nhiều bộ hài cốt trong hòm. Do nhiều năm và nguồn nước ở đây không ổn định, khi ngập khi khô do đó hài một số liệt sĩ dù còn nguyên hình, nguyên dạng nhưng mẫu xương bị mục nên không lấy được mẫu phẩm. Số còn lại lấy đủ mẫu phẩm để xác định ADN, dự kiến vài ngày nữa sẽ hoàn thành”.

Dong thap quy tap duoc hon 70 bo hai cot liet sy tai vuon cay sau rieng hinh anh 2
Lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ để xác minh danh tính và đưa về nơi an táng. 

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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