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Đồng Tháp lấy hơn 1.800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thứ Bảy, 11:09, 01/08/2026
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VOV.VN - Sau hơn 15 ngày triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm", tỉnh Đồng Tháp đã khai quật 2.488 phần mộ, lấy 1.842 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Khẩn trương lấy mẫu giám định ADN

Từ ngày 20 đến 31/7/2026, Đội K91 (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp) đã tiến hành khai quật 603 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp). Trong đó, có 557 bộ hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.

Dong thap lay hon 1.800 mau hai cot liet si phuc vu giam dinh adn hinh anh 1
Đoàn công tác kiểm tra quy trình mở phần mộ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông

Qua đánh giá thực tế, có 557 bộ hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN; 46 bộ hài cốt chưa thể xác định danh tính do chịu tác động của địa hình, thổ nhưỡng, đã phân hủy hoàn toàn, không đủ điều kiện thu thập mẫu. Trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một di vật là cây bút có khắc chữ “Quang Túy” tại Khu 5, hàng 1, mộ số 004.

Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ), tính đến nay, sau hơn 15 ngày triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chuyên môn đã khai quật 675 phần mộ và lấy được 414 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Di vật góp thêm manh mối xác minh

Song song đó, các đội và tổ lấy mẫu triển khai nhiệm vụ tại 9 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 29/7, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ tại 6 nghĩa trang, khai quật tổng cộng 2.488 phần mộ, lấy được 1.842 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao 900 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Quá trình khai quật, cất bốc đã phát hiện 28 di vật tại 19 phần mộ thuộc 5 nghĩa trang.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra - Quân khu 9, tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt công tác này với tinh thần trách nhiệm rất cao. Lực lượng làm nhiệm vụ tận tụy, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, chính xác các quy trình từ khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản đến bàn giao; đồng thời chú trọng bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, trang thiết bị, chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường xác minh thông tin từ các nhân chứng lịch sử để đối chiếu với hồ sơ lưu trữ; đồng thời thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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