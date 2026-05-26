Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung

Thứ Ba, 10:35, 26/05/2026
VOV.VN - Từ ngày 24 đến 25/5, tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam phối hợp với Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức tuần tra chung thường niên lần thứ 53.

Tham gia tuần tra chung lần này có Biên đội tàu 263, 264 thuộc Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Biên đội tàu 552, 512 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Nhân viên tín hiệu Tàu 263 luyện tập cờ tay với tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); luyện tập cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo Luật Tín hiệu quốc tế; thông báo mục tiêu của sĩ quan trực canh; luyện tập tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).

Trong khuôn khổ chuyến tuần tra, hải quân hai nước còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển; không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân trong khai thác hải sản bền vững, đúng pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 175, chỉ huy biên đội tàu tuần tra của Hải quân Nhân dân Việt Nam, chào tạm biệt biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan sau khi kết thúc tuần tra chung.

Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Thu Lan/VOV1
Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND sẵn sàng bước vào ngày tranh tài
VOV.VN - Sáng 22/5, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực I tổ chức họp chuyên môn nhằm triển khai các nội dung phục vụ công tác tổ chức và điều hành thi đấu.

Việt Nam - Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển
VOV.VN - Ngày 22/5 (theo giờ địa phương), tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội
VOV.VN - Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

