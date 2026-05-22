Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND sẵn sàng bước vào ngày tranh tài

Thứ Sáu, 17:19, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/5, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực I tổ chức họp chuyên môn nhằm triển khai các nội dung phục vụ công tác tổ chức và điều hành thi đấu.

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 - Khu vực I diễn ra đến ngày 28/5 tại tỉnh Quảng Ninh, quy tụ 21 đoàn với hơn 1.900 vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung quân sự, võ thuật và thể thao.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã phổ biến kế hoạch tổ chức, địa điểm thi đấu các môn; hướng dẫn công tác trọng tài, hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn và tiến hành bốc thăm thứ tự thi đấu các nội dung theo đúng quy định. 

Các trưởng đoàn và đại biểu tham dự cũng tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến điều lệ, quy chế thi đấu, công tác đăng ký vận động viên, lịch thi đấu, tiêu chuẩn chuyên môn, công tác hậu cần, y tế cũng như phương án bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu.

Đại diện Ban Tổ chức, tổ trọng tài và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đoàn; đồng thời hướng dẫn cụ thể các nội dung cần lưu ý nhằm bảo đảm hội thao diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng điều lệ. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh, hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết và phối hợp công tác.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đề nghị các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, phát huy tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, công tác lễ tân, hậu cần, y tế và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hội thao.

"Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích trong thi đấu, hội thao còn là dịp để cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, nâng cao thể lực, khả năng chiến đấu và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an tỉnh Quảng Ninh quyết tâm phối hợp tổ chức thành công hội thao năm 2026, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh vùng đất mỏ an toàn, thân thiện, kỷ cương và giàu bản sắc”, Đại tá Vũ Thanh Tùng cho biết.

Tiến Cường-Quốc Xã/VOV- Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh; Hội thao Công an nhân dân quân sự võ thuật
