Hàn - Nhật đặc biệt chú ý tàu khu trục mới của Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, lễ đưa tàu vào biên chế được tổ chức ngày 6/9 tại cảng Wonsan, phía Đông Triều Tiên, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tàu được bàn giao cho Hải quân Triều Tiên là khu trục hạm Kang Geon, thuộc lớp 5.000 tấn. Đây là tàu khu trục thứ hai của nước này được đưa vào biên chế trong chưa đầy 3 tháng.

Lễ hạ thủy tàu khu trục Kang Geon của Triều Tiên hôm 6/9. Ảnh: KCNA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực răn đe hạt nhân trên biển và tuyên bố một kế hoạch quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh hải quân sẽ được công bố trong vòng 8 tháng tới. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kang Geon thể hiện năng lực kinh tế, quốc phòng và khoa học - công nghệ của nước này, đồng thời là biểu tượng cho quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, báo Sankei của Nhật Bản hôm nay đưa tin Kang Geon đã tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa hành trình và bắn pháo tự động hồi tháng 7. Trước đó, vào tháng 6/2026, tàu khu trục Choe Hyon cũng được đưa vào biên chế. Choe Hyon là tàu khu trục 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo, được hạ thủy ngày 25/4/2025 và trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Lễ đưa tàu Kang Geon vào biên chế diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung đa lĩnh vực “Freedom Edge” giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, khởi động sáng 7/9. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân trong bối cảnh hợp tác quân sự Mỹ - Nhật - Hàn gia tăng.