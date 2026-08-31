English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên phản đối tập trận Mỹ - Hàn - Nhật, giữ lập trường cứng rắn với Mỹ

Thứ Hai, 18:57, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (31/8) lên án cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh nước này “sẽ không thay đổi” trong việc đáp trả chính sách mà Bình Nhưỡng cho là thù địch của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/8.

Người phát ngôn cho rằng: “Gần đây, lập trường đối đầu của Mỹ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày càng trở nên rõ rệt”.

Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Edge giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng đây là hành động đe dọa Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington “liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không”.

trieu tien phan doi tap tran my - han - nhat, giu lap truong cung ran voi my hinh anh 1
Một khoa mục của cuộc tập trận Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc Freedom Edge 2025. Ảnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Donald Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch, “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên”.

Người phát ngôn cho rằng sẽ là vô ích khi kỳ vọng vào sự hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh tình hình nghiêm trọng do chính sách thù địch lâu nay của Mỹ đối với Triều Tiên đang leo thang theo những hình thức nguy hiểm hơn.

Bình Nhưỡng khẳng định: “Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là sự bảo đảm tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền và việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với việc duy trì, tăng cường loại vũ khí này, là lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất để bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực”.

Người phát ngôn tái khẳng định chính sách kiên quyết đáp trả bằng thái độ cứng rắn nhất đối với chính sách thù địch của Mỹ “sẽ không thay đổi”.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, ông Trump đã chỉ đạo thu hẹp quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc và rút ngắn thời gian từ 11 ngày xuống còn 5 ngày, với lý do chi phí tốn kém và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, trước những tín hiệu thiện chí từ ông Trump, Triều Tiên đến nay dường như vẫn chưa có dấu hiệu đáp lại.

hop-quan-uy-trung-uong-trieu-tien-29-8-2026-lanh-tu-trieu-tien-kim-jong-un-chu-tri-co-dang-lao-dong-trieu-tien-.kcna_.jpg

Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 2 của Quân ủy Trung ương khóa 9 ngày 29/8, Triều Tiên đã miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm và bổ nhiệm tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên vào vị trí này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Trong bối cảnh bộ ba Mỹ - Nhật - Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Trong bối cảnh bộ ba Mỹ - Nhật - Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho hay ngoại trưởng 2 nước này vừa có cuộc điện đàm vào ngày 24/8 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho hay ngoại trưởng 2 nước này vừa có cuộc điện đàm vào ngày 24/8 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản liên quan tới đền Yasukuni
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản liên quan tới đền Yasukuni

VOV.VN - Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni tiếp tục bị truyền thông Triều Tiên phê phán.

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản liên quan tới đền Yasukuni

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản liên quan tới đền Yasukuni

VOV.VN - Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni tiếp tục bị truyền thông Triều Tiên phê phán.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ