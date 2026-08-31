Triều Tiên phản đối tập trận Mỹ - Hàn - Nhật, giữ lập trường cứng rắn với Mỹ

Tuyên bố được đưa ra trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/8.

Người phát ngôn cho rằng: “Gần đây, lập trường đối đầu của Mỹ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày càng trở nên rõ rệt”.

Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Edge giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng đây là hành động đe dọa Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington “liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không”.

Một khoa mục của cuộc tập trận Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc Freedom Edge 2025. Ảnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Donald Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch, “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên”.

Người phát ngôn cho rằng sẽ là vô ích khi kỳ vọng vào sự hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh tình hình nghiêm trọng do chính sách thù địch lâu nay của Mỹ đối với Triều Tiên đang leo thang theo những hình thức nguy hiểm hơn.

Bình Nhưỡng khẳng định: “Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là sự bảo đảm tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền và việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với việc duy trì, tăng cường loại vũ khí này, là lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất để bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực”.

Người phát ngôn tái khẳng định chính sách kiên quyết đáp trả bằng thái độ cứng rắn nhất đối với chính sách thù địch của Mỹ “sẽ không thay đổi”.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, ông Trump đã chỉ đạo thu hẹp quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc và rút ngắn thời gian từ 11 ngày xuống còn 5 ngày, với lý do chi phí tốn kém và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, trước những tín hiệu thiện chí từ ông Trump, Triều Tiên đến nay dường như vẫn chưa có dấu hiệu đáp lại.