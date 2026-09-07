Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/9 đưa tin, Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh ông Kim Jong Un thúc đẩy mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ hạ thủy tàu khu trục "Kang Kon" tại cảng Wonsan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố cảng Wonsan, miền Đông Triều Tiên ngày 6/9, ông Kim Jong Un cho rằng việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.

"Đã đến lúc chúng ta thực thi chủ quyền trên biển và dưới nước", KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Theo KCNA, tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Kang Kon là tàu chiến thứ hai thuộc lớp này được đưa vào biên chế Hải quân Triều Tiên. Trước đó khoảng 3 tháng, tàu khu trục Choe Hyon đã được đưa vào hoạt động tại bờ biển phía Tây nước này.

Ông Kim Jong Un cho biết năng lực trang bị vũ khí hạt nhân trên biển của Triều Tiên đang được thúc đẩy, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở rộng các "tài sản chiến lược mạnh nhất" tại những vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết tàu Kang Kon sẽ là một bộ phận trong hệ thống đáp trả hạt nhân của nhà nước Triều Tiên.

KCNA không nêu cụ thể những hệ thống vũ khí nào được triển khai trên tàu Kang Kon, nhưng cho biết tàu này được trang bị các hệ thống vũ khí tương tự tàu Choe Hyon. Trong một bản tin trước đó, KCNA cho biết các tàu khu trục lớp Choe Hyon có thể mang nhiều loại vũ khí, trong đó có các tên lửa mà giới phân tích cho rằng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẽ cho thấy "một giai đoạn khác" trong quá trình tăng cường sức mạnh hải quân trong vòng 8 tháng tới, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Ông Kim cũng cho biết Triều Tiên đang xây dựng các căn cứ hải quân ở bờ biển phía Đông, đồng thời sẽ thành lập các đơn vị hải quân mới và phát triển nhiều lớp tàu chiến khác nhau.