Hàn Quốc hoàn thành việc phát triển xe cứu thương bọc thép

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA), loại xe bọc thép mà Hàn Quốc phát triển được thiết kế đặc biệt để giúp hộ tống an toàn các binh sĩ bị thương ở tiền tuyến đến bệnh viện, đồng thời cho phép họ nhận được sự hỗ trợ y tế từ xa trong quá trình vận chuyển từ tiền tuyến đến bệnh viện, nâng cao tỷ lệ sống sót cho binh sĩ trên tuyến đầu.

Hình ảnh chiếc xe cứu thương bọc thép được thiết kế để tăng khả năng sống sót của binh lính Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Theo đánh giá, các phương tiện cứu thương hiện đang được các lực lượng quân đội Hàn Quốc sử dụng gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đến gần các đơn vị chiến đấu do khả năng cơ động thấp và trang bị bảo hộ không đầy đủ. Để khắc phục những nhược điểm của các dòng xe cứu thương quân sự thông thường hiện nay, DAPA đã thúc đẩy kế hoạch phát triển xe cứu thương bọc thép, và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm trang bị cho các đơn vị của lực lượng Lục quân trong thời gian tới.

Cũng trong ngày hôm nay, DAPA đã quyết định khởi động một kế hoạch nghiên cứu tiêm kích thế hệ tiếp theo trong bối cảnh vào cuối tháng trước, cơ quan này tuyên bố chính thức hoàn tất quá trình phát triển tiêm kích KF-21 Boramae, sau khoảng 1.600 chuyến bay thử nghiệm trước đó, nhằm tận dụng tối đa năng lượng chuyên gia và hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Những chiếc tiêm kích mới dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc vào nửa cuối năm 2026.

Theo kế hoạch cụ thể, trong vòng 14 tháng, Hàn Quốc sẽ đánh giá các nhiệm vụ tương lai, cấu hình máy bay và những công nghệ hỗ trợ có thể là nền tảng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của nước này. Một điều đáng chú ý, đó là việc nghiên cứu nhấn mạnh vào cấu hình máy bay không đuôi, khoang chứa vũ khí bên trong, khả năng tàng hình băng thông rộng trải dài trên các tần số radar L, S và X, và hai động cơ chu kỳ thích ứng nhằm hỗ trợ bay hành trình siêu thanh…

Theo các chuyên gia, những bước đi chiến lược của DAPA đã phản ánh tầm nhìn quốc phòng toàn diện và tham vọng công nghệ rất lớn của nước này, đồng thời mang lại nhiều ý nghĩa cốt lõi. Một mặt giúp tự chủ về quốc phòng và giảm phụ thuộc nước ngoài, nhưng mặt khác cũng định hình tư duy tác chiến hiện đại, sẵn sàng cho các mối đe dọa trong tương lai của Hàn Quốc.