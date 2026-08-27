Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa công bố một gói thầu cho dự án nghiên cứu nhằm xem xét các phương thức vận hành, hiệu năng cần thiết và hình dạng khung sườn của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo do Hàn Quốc thiết kế. Thời gian nghiên cứu là 14 tháng, với ngân sách 900 triệu KRW (tương đương khoảng 650.000 USD).

Tiêm kích KF-21 Boramae. Ảnh: Không quân Hàn Quốc.

DAPA dự định cụ thể hóa khái niệm vận hành và hiệu năng vận hành cần thiết của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo nhằm đáp ứng các điều kiện thực chiến trong tương lai và xem xét hình dạng khung máy bay phù hợp với các yêu cầu này. Các công nghệ chủ chốt cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 bao gồm công nghệ tàng hình băng thông rộng để giảm khả năng bị phát hiện bởi radar ở các tần số khác nhau, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống tích hợp có người lái và không người lái, trong đó một máy bay có người lái sẽ điều khiển nhiều máy bay không người lái trong các hoạt động phối hợp.

Hiện tại, Mỹ đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47, còn Nhật Bản đang cùng với Anh và Italy theo đuổi Chương trình không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP). Những công nghệ cốt lõi này là những công nghệ tiên tiến và việc chuyển giao cho các quốc gia khác bị hạn chế. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị để tự đảm bảo các công nghệ liên quan.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc chính thức hoàn tất dự án phát triển máy bay chiến đấu đa năng KF-21 do nước này tự nghiên cứu - phát triển - chế tạo và sẽ bàn giao cho lực lượng không quân từ tháng 9 tới. Việc KF-21 đạt chứng nhận phù hợp tác chiến được đánh giá là thành quả mang tính biểu tượng, cho thấy Hàn Quốc có đủ năng lực độc lập để phát triển máy bay chiến đấu.