English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo

Thứ Năm, 15:06, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàn Quốc đang khởi động nghiên cứu để xác định hiệu năng và công nghệ cần thiết cho máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, tiếp nối thành công của tiêm kích siêu thanh đa năng KF-21 do nước này tự sản xuất. 

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa công bố một gói thầu cho dự án nghiên cứu nhằm xem xét các phương thức vận hành, hiệu năng cần thiết và hình dạng khung sườn của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo do Hàn Quốc thiết kế. Thời gian nghiên cứu là 14 tháng, với ngân sách 900 triệu KRW (tương đương khoảng 650.000 USD).

han quoc nghien cuu phat trien may bay chien dau the he tiep theo hinh anh 1
Tiêm kích KF-21 Boramae. Ảnh: Không quân Hàn Quốc.

DAPA dự định cụ thể hóa khái niệm vận hành và hiệu năng vận hành cần thiết của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo nhằm đáp ứng các điều kiện thực chiến trong tương lai và xem xét hình dạng khung máy bay phù hợp với các yêu cầu này. Các công nghệ chủ chốt cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 bao gồm công nghệ tàng hình băng thông rộng để giảm khả năng bị phát hiện bởi radar ở các tần số khác nhau, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống tích hợp có người lái và không người lái, trong đó một máy bay có người lái sẽ điều khiển nhiều máy bay không người lái trong các hoạt động phối hợp.

Hiện tại, Mỹ đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47, còn Nhật Bản đang cùng với Anh và Italy theo đuổi Chương trình không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP). Những công nghệ cốt lõi này là những công nghệ tiên tiến và việc chuyển giao cho các quốc gia khác bị hạn chế. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị để tự đảm bảo các công nghệ liên quan.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc chính thức hoàn tất dự án phát triển máy bay chiến đấu đa năng KF-21 do nước này tự nghiên cứu - phát triển - chế tạo và sẽ bàn giao cho lực lượng không quân từ tháng 9 tới. Việc KF-21 đạt chứng nhận phù hợp tác chiến được đánh giá là thành quả mang tính biểu tượng, cho thấy Hàn Quốc có đủ năng lực độc lập để phát triển máy bay chiến đấu.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng
Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng

VOV.VN - Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra Nhà nước Hàn Quốc ngày 22/4 kết luận rằng, các thao tác quay phim cá nhân không theo kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai máy bay F-15K trong một chuyến bay đội hình gần thành phố Daegu vào tháng 12/2021.

Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng

Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng

VOV.VN - Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra Nhà nước Hàn Quốc ngày 22/4 kết luận rằng, các thao tác quay phim cá nhân không theo kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai máy bay F-15K trong một chuyến bay đội hình gần thành phố Daegu vào tháng 12/2021.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải trình vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải trình vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái

VOV.VN - Triều Tiên ngày 11/1 đã yêu cầu Hàn Quốc đưa ra giải trình cụ thể liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên, nhấn mạnh Seoul không thể né tránh trách nhiệm trong vụ việc này.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải trình vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải trình vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái

VOV.VN - Triều Tiên ngày 11/1 đã yêu cầu Hàn Quốc đưa ra giải trình cụ thể liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên, nhấn mạnh Seoul không thể né tránh trách nhiệm trong vụ việc này.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận

VOV.VN - Triều Tiên mới đây đã cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận, cho rằng đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời tuyên bố đã dùng biện pháp đặc biệt để bắn hạ.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận

VOV.VN - Triều Tiên mới đây đã cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận, cho rằng đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời tuyên bố đã dùng biện pháp đặc biệt để bắn hạ.

Mỹ rút lại lệnh hạn chế với máy bay không người lái của Trung Quốc
Mỹ rút lại lệnh hạn chế với máy bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm 9/1 cho biết đã rút lại kế hoạch áp đặt các hạn chế mới đối với máy bay không người lái (drone) của Trung Quốc, vốn được đề xuất nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia, trong bối cảnh Washington trước đó đã siết chặt kiểm soát đối với ô tô và xe tải chở khách nhập khẩu. 

Mỹ rút lại lệnh hạn chế với máy bay không người lái của Trung Quốc

Mỹ rút lại lệnh hạn chế với máy bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm 9/1 cho biết đã rút lại kế hoạch áp đặt các hạn chế mới đối với máy bay không người lái (drone) của Trung Quốc, vốn được đề xuất nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia, trong bối cảnh Washington trước đó đã siết chặt kiểm soát đối với ô tô và xe tải chở khách nhập khẩu. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ