English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Hàn Quốc thử nghiệm bất thành UAV cảm tử trên biển

Thứ Năm, 16:22, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm hoạt động trên biển của một máy bay không người lái (UAV) cảm tử đang được phát triển, nhưng khí tài này đã rơi xuống biển ngay sau khi phóng. 

Lực lượng hải quân và Cơ quan Phát triển quốc phòng (ADA) Hàn Quốc cho biết đã tiến hành thử nghiệm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) cảm tử cỡ trung bình trên tàu vận tải lớn "Marado" đang hoạt động ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc vào hôm 25/8 vừa qua.

quan doi han quoc thu nghiem bat thanh uav cam tu tren bien hinh anh 1
Hiện trường vụ thử UAV cảm tử của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng UAV từ boong tàu để tấn công một tàu biển không người lái cách đó khoảng 2 km. Mặc dù UAV cảm tử đã được phóng tới hai lần, nhưng thử nghiệm đã thất bại, khi UAV bị rơi xuống biển sau khi phóng chỉ từ 2 đến 4 giây.

Hiện nay, ADA đang điều tra nguyên nhân cụ thể, với nhận định ban đầu là có thể đã xảy ra sự sai lệch giữa UAV và bệ phóng do môi trường biển. Các kỹ sư cũng cho biết không có vấn đề đặc biệt nào xảy ra trong hơn 30 cuộc thử nghiệm trên đất liền đã được tiến hành cho đến nay.

Trong bối cảnh tầm quan trọng quân sự ngày càng tăng của UAV cảm tử, quân đội Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển và triển khai thực chiến loại khí tài này. Việc phát triển UAV cảm tử đã được Hàn Quốc tiến hành từ năm 2024, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9 tới.

Sau lần thất bại này, Hải quân Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm tính khả thi của hệ thống máy bay không người lái tự hủy trong hoạt động trên biển, song song với quá trình phát triển hiện tại.

UAV Ukraine tap kich Nga, tap kich san bay, 1-6-2025 -SBU.jpg

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời, Phần Lan hạn chế một phần Biển Baltic
Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời, Phần Lan hạn chế một phần Biển Baltic

VOV.VN - Các máy bay tiêm kích làm nhiệm vụ phòng không của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) bay vào không phận Latvia, một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), vào sáng sớm 14/8.

Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời, Phần Lan hạn chế một phần Biển Baltic

Latvia bắn hạ UAV trên bầu trời, Phần Lan hạn chế một phần Biển Baltic

VOV.VN - Các máy bay tiêm kích làm nhiệm vụ phòng không của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) bay vào không phận Latvia, một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), vào sáng sớm 14/8.

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong
UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển
Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại
Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo
Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo

VOV.VN - Hàn Quốc đang khởi động nghiên cứu để xác định hiệu năng và công nghệ cần thiết cho máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, tiếp nối thành công của tiêm kích siêu thanh đa năng KF-21 do nước này tự sản xuất. 

Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo

Hàn Quốc nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo

VOV.VN - Hàn Quốc đang khởi động nghiên cứu để xác định hiệu năng và công nghệ cần thiết cho máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, tiếp nối thành công của tiêm kích siêu thanh đa năng KF-21 do nước này tự sản xuất. 

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích