Quân đội Hàn Quốc thử nghiệm bất thành UAV cảm tử trên biển

Lực lượng hải quân và Cơ quan Phát triển quốc phòng (ADA) Hàn Quốc cho biết đã tiến hành thử nghiệm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) cảm tử cỡ trung bình trên tàu vận tải lớn "Marado" đang hoạt động ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc vào hôm 25/8 vừa qua.

Hiện trường vụ thử UAV cảm tử của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng UAV từ boong tàu để tấn công một tàu biển không người lái cách đó khoảng 2 km. Mặc dù UAV cảm tử đã được phóng tới hai lần, nhưng thử nghiệm đã thất bại, khi UAV bị rơi xuống biển sau khi phóng chỉ từ 2 đến 4 giây.

Hiện nay, ADA đang điều tra nguyên nhân cụ thể, với nhận định ban đầu là có thể đã xảy ra sự sai lệch giữa UAV và bệ phóng do môi trường biển. Các kỹ sư cũng cho biết không có vấn đề đặc biệt nào xảy ra trong hơn 30 cuộc thử nghiệm trên đất liền đã được tiến hành cho đến nay.

Trong bối cảnh tầm quan trọng quân sự ngày càng tăng của UAV cảm tử, quân đội Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển và triển khai thực chiến loại khí tài này. Việc phát triển UAV cảm tử đã được Hàn Quốc tiến hành từ năm 2024, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9 tới.

Sau lần thất bại này, Hải quân Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm tính khả thi của hệ thống máy bay không người lái tự hủy trong hoạt động trên biển, song song với quá trình phát triển hiện tại.