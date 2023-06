Indonesia và Mỹ tập trận chiến thuật không quân

Khoảng 100 binh sỹ Mỹ cùng 6 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ, 7 máy bay chiến đấu của Không quân Indonesia tham gia tập trận. Hai bên sẽ huấn luyện khả năng tác chiến chiến thuật, đánh giá tính chuyên nghiệp, nâng cao các kỹ năng quan trọng trong hàng loạt nhiệm vụ song phương. Tập trận được xem là cơ hội để không quân hai nước tương tác, chia sẻ hiểu biết lẫn nhau.

Máy bay chiến đấu của Không quân Indonesia tham gia tập trận. Ảnh: Tribun Pekanbaru

Tổ chức lần đầu vào năm 1989, Cope West là cuộc tập trận thường kỳ giữa không quân Indonesia và Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương (US PACAF) của quân đội Mỹ. Bộ tư lệnh không quân Thái Bình Dương (US PACAF) của quân đội Mỹ thực hiện năng lực trên không, không gian mạng nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Đây là lần thứ 10 Cope West được tổ chức ở Indonesia.

Cùng với tập trận Cope West, biệt đội chống khủng bố Bravo Detachment 90 tinh nhuệ của không quân Indonesia và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cũng đang chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết thông qua diễn tập trinh sát hành động trực tiếp trên mặt đất kết nối quân đội với quân đội (M2MC DAGR). M2MC DAGR sẽ thực hành cận chiến, bắn súng lục và súng trường, bắn tỉa, bảo vệ an ninh yếu nhân.

Giới quan sát nhận định Mỹ đang tìm cách thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng với các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng quân sự, chiến lược giữa các nước lớn ngày càng mạnh mẽ tại khu vực./.