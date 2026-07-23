JAXA đốt cháy thành công tầng 2 động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Epsilon-S

Cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, vụ thử nghiệm đốt cháy tầng thứ 2 của động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Epsilon-S được tiến hành sáng 23/7 tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima – miền Nam Nhật Bản. Sau 2 phút, tính từ khi khai hỏa, toàn bộ nhiên liệu đã được đốt cháy hết một cách an toàn.

Epsilo-S bị nổ trong một lần thử nghiệm không thành công. Ảnh: Jiji Press

Epsilon-S là một loại tên lửa cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn đang được Nhật Bản nghiên cứu - phát triển để trở thành một trong những tên lửa đẩy chủ lực mới, nhằm thay thế Epsilon đã kết thúc sứ mệnh từ 4 năm trước, với mục tiêu giúp nâng cao sức cạnh tranh, cũng như tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo tầm thấp nói riêng và công nghiệp hàng không vũ trụ nói chung.

Dự án phát triển Epsilon-S từng gặp tổn thất lớn sau 2 vụ nổ nghiêm trọng liên tiếp vào tháng 07/2023 và tháng 11/2024. Những thất bại này khiến JAXA phải quyết định chuyển sang sử dụng động cơ mới. Loại động cơ này dựa trên thiết kế của dòng tên lửa Epsilon cải tiến cũ, với độ tin cậy cao hơn.

Vụ thử thành công hôm 23-6-2026. Ảnh: JAXA

Sau thành công lần này, JAXA sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi số liệu để khẳng định lại một lần nữa độ an toàn của tầng nhiên liệu thứ 2, sau đó sẽ chuẩn bị cho việc sử dụng chính thức Epsilon-S trong việc phóng vệ tinh ngay trong năm nay. JAXA cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm giúp đưa một vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo.