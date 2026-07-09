Doanh nghiệp Nhật - Mỹ liên kết xây dựng Trạm vũ trụ thương mại tư nhân

Công ty Hệ thống vũ trụ có người điều khiển (Japan Manned Space Systems Corporation - JAMSS) - một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Nhật Bản chuyên về công nghệ và hệ thống không gian có người lái, cho biết vừa ký kết hiệp định hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ thương mại tư nhân với Vast Space - một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Mỹ chuyên thiết kế và chế tạo các trạm vũ trụ thương mại có người ở trong quỹ đạo tầm thấp.

Hình ảnh mô phỏng trạm vũ trụ Haven-1 (Ảnh: Vast Space)

Hiệp định này được được ký kết trong bối cảnh Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), đã hoạt động gần 25 năm, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030 và Chính phủ Mỹ đang hợp tác với các công ty tư nhân nhằm phát triển thế hệ trạm vũ trụ mới. Dự kiến, trạm vũ trụ thương mại tư nhân đầu tiên của liên doanh Nhật - Mỹ sẽ được sử dụng làm nơi nghiên cứu khoa học, đầu mối kết nối các khách hàng ở khu vực châu Á có nguyện vọng du lịch không gian và là nơi đào tạo các phi công vũ trụ.

Hiện nay, JAMSS đang hỗ trợ Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vận hành và sử dụng mô-đun thí nghiệm "Kibo" trên ISS. Doanh nghiệp này cũng đang tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như huấn luyện phi hành gia, quản lý kiểm soát trên mặt đất, theo dõi tình trạng sức khỏe phi hành gia, đánh giá tính an toàn của các thiết bị, vật liệu thử nghiệm được đưa lên không gian…

Trong khi đó, Vast Space đang thúc đẩy chuẩn bị để có thể đưa Haven-1 - trạm vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2027 và sẽ bắt đầu vận hành Haven-2 – cơ sở không gian được coi là “người kế thừa ISS”, theo từng giai đoạn cụ thể từ năm 2028. Hợp tác tư nhân Nhật – Mỹ này được kỳ vọng là sẽ mang lại cục diện mới cho công nghiệp hàng không vũ trụ.