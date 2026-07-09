English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh nghiệp Nhật - Mỹ liên kết xây dựng Trạm vũ trụ thương mại tư nhân

Thứ Năm, 17:41, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ các nỗ lực của khu vực tư nhân nhằm chinh phục khoảng không vũ trụ, các doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã bắt tay liên kết để phát triển, vận hành các trạm vũ trụ thương mại tư nhân.

Công ty Hệ thống vũ trụ có người điều khiển (Japan Manned Space Systems Corporation - JAMSS) - một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Nhật Bản chuyên về công nghệ và hệ thống không gian có người lái, cho biết vừa ký kết hiệp định hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ thương mại tư nhân với Vast Space - một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Mỹ chuyên thiết kế và chế tạo các trạm vũ trụ thương mại có người ở trong quỹ đạo tầm thấp.

doanh nghiep nhat - my lien ket xay dung tram vu tru thuong mai tu nhan hinh anh 1
Hình ảnh mô phỏng trạm vũ trụ Haven-1 (Ảnh: Vast Space)

Hiệp định này được được ký kết trong bối cảnh Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), đã hoạt động gần 25 năm, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030 và Chính phủ Mỹ đang hợp tác với các công ty tư nhân nhằm phát triển thế hệ trạm vũ trụ mới. Dự kiến, trạm vũ trụ thương mại tư nhân đầu tiên của liên doanh Nhật - Mỹ sẽ được sử dụng làm nơi nghiên cứu khoa học, đầu mối kết nối các khách hàng ở khu vực châu Á có nguyện vọng du lịch không gian và là nơi đào tạo các phi công vũ trụ.

Hiện nay, JAMSS đang hỗ trợ Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vận hành và sử dụng mô-đun thí nghiệm "Kibo" trên ISS. Doanh nghiệp này cũng đang tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như huấn luyện phi hành gia, quản lý kiểm soát trên mặt đất, theo dõi tình trạng sức khỏe phi hành gia, đánh giá tính an toàn của các thiết bị, vật liệu thử nghiệm được đưa lên không gian…

Trong khi đó, Vast Space đang thúc đẩy chuẩn bị để có thể đưa Haven-1 - trạm vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2027 và sẽ bắt đầu vận hành Haven-2 – cơ sở không gian được coi là “người kế thừa ISS”, theo từng giai đoạn cụ thể từ năm 2028. Hợp tác tư nhân Nhật – Mỹ này được kỳ vọng là sẽ mang lại cục diện mới cho công nghiệp hàng không vũ trụ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb
Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

VOV.VN - Từ những "vòng Einstein" kỳ ảo cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng đến các "vườn ươm sao" rực rỡ sắc màu, Kính thiên văn James Webb (JWST) đã mang đến những hình ảnh vô giá, hé lộ các bí ẩn sâu thẳm và ngoạn mục nhất của vũ trụ bao la.

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

Cận cảnh những tuyệt tác vũ trụ qua Kính thiên văn James Webb

VOV.VN - Từ những "vòng Einstein" kỳ ảo cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng đến các "vườn ươm sao" rực rỡ sắc màu, Kính thiên văn James Webb (JWST) đã mang đến những hình ảnh vô giá, hé lộ các bí ẩn sâu thẳm và ngoạn mục nhất của vũ trụ bao la.

Nổ lớn tại nhà máy công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc
Nổ lớn tại nhà máy công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (1/6), một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của tập đoàn công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc. 

Nổ lớn tại nhà máy công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc

Nổ lớn tại nhà máy công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (1/6), một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của tập đoàn công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc. 

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ