Khánh thành và bàn giao công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào

Công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào được khởi công từ năm 2024, là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

Công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng chứng kiến lễ khánh thành, bàn giao công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và nhà thầu đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, hoàn thành công trình bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để làm việc tốt hơn, góp phần quan trọng giúp Bộ tư lệnh hoàn thành nhiệm vụ tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu hai nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng tập thể và cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đã có cuộc hội đàm với Thượng tướng Saichay Kommasith, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Thượng tướng Saichay Kommasith.