Khánh thành và bàn giao công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào

Thứ Năm, 21:51, 23/04/2026
VOV.VN - Chiều 23/4 đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng dự.

Công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào được khởi công từ năm 2024, là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

khanh thanh va ban giao cong trinh tru so bo tu lenh bo doi bien phong lao hinh anh 1
Công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng chứng kiến lễ khánh thành, bàn giao công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và nhà thầu đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, hoàn thành công trình bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ.

khanh thanh va ban giao cong trinh tru so bo tu lenh bo doi bien phong lao hinh anh 2
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để làm việc tốt hơn, góp phần quan trọng giúp Bộ tư lệnh hoàn thành nhiệm vụ tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu hai nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

khanh thanh va ban giao cong trinh tru so bo tu lenh bo doi bien phong lao hinh anh 3
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng tập thể và cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đã có cuộc hội đàm với Thượng tướng Saichay Kommasith, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

khanh thanh va ban giao cong trinh tru so bo tu lenh bo doi bien phong lao hinh anh 4
Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Thượng tướng Saichay Kommasith.
Trần Tuấn, Cảnh Thành/VOV-Vientiane
Lào khởi công Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sekong

VOV.VN - Hôm nay (1/4), tại tỉnh Sekong, Nam Lào đã diễn ra lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sekong. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong. 

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Chiều 25/3 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông lớn của Lào như Đài phát thanh quốc gia, Đài truyền hình Quốc gia, Báo Paxaxon, Vientiane Times, Pathetlao đồng loạt đưa nhiều tin bài về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự quan tâm lớn đến sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhân dân Việt Nam.

