  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào

Thứ Tư, 20:09, 25/03/2026
VOV.VN - Chiều 25/3 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên lưu học sinh Việt Nam tại Lào tham dự. 

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên Việt Nam và Lào trong việc tiếp nối và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Đại sứ quán và Đảng ủy tại Lào, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào đã phát huy vai trò tuổi trẻ, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động cộng đồng như thi đấu thể thao, tổ chức Tết... thể hiện được vai trò đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác, lao động tại Lào. Đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mang Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Việt Nam đang bước vào “Kỷ nguyên thứ ba - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, trong đó thanh niên chính là lực lượng then chốt quyết định thành công. Đặc biệt, trong bối cảnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên hai nước cần nhận thức sâu sắc vai trò “chủ thể kiến tạo tương lai”, chủ động học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối giữa hai nước. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đoàn tại địa bàn Lào tiếp tục củng cố vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác đối ngoại nhân dân. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hai nước phát huy tối đa vai trò, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, ông Thongly Sisoulith bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định mối quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản vô giá, được xây đắp bằng xương máu và sự thủy chung son sắt của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; khẳng định thanh niên hai nước luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Hoạt động văn nghệ diễn ra tại Lễ kỷ niệm.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Thongly Sisoulith và các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn, ngoài các hoạt động văn nghệ, Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào còn tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong kỷ nguyên mới”, trong đó trưng bày nhiều bức ảnh về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, thành tựu phát triển của Việt Nam và các hoạt động của thanh niên hai nước.

Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào

VOV.VN - Chiều qua (23/3), tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trần Tuấn-Cảnh Thành/VOV-Vientiane
Tag: thủ đô Vientiane Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại sứ Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
VOV.VN - Chiều 24/3, Ban thường vụ tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La.

TP.HCM kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn và khai mạc Lễ hội Thanh niên
VOV.VN - Tối 24/3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn và khai mạc Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) lần thứ 3.

Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Nga
VOV.VN - Thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam với Liên bang Nga.

