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Lễ chào cờ thiêng liêng trên vùng biển Nam Trung Bộ

Thứ Sáu, 12:25, 24/07/2026
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VOV.VN - Trên boong tàu Cảnh sát biển Việt Nam (CSB 8001) giữa vùng biển Nam Trung Bộ, cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong chuỗi các hoạt động khảo sát, nắm tình hình các vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, sáng 24/7, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ chào cờ trên boong tàu Cảnh sát biển 8001.

Trong ánh bình minh rực sáng, giữa biển sóng gió, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và các đại biểu tham gia đoàn công tác chỉnh tề đội ngũ, hướng mắt về Quốc kỳ đang tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cột cờ tàu Cảnh sát biển 8001. 

Khẩu lệnh "Chào cờ... Chào!" vang lên dứt khoát giữa không gian bao la của biển cả. Mỗi ánh mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đều là lời thề son sắt của những người thực hiện nhiệm vụ trên biển. 

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Nghi thức chào cờ trên biển Nam Trung bộ là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Đó không chỉ là nghi thức theo điều lệnh Quân đội, mà còn là biểu tượng sinh động của bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của lực lượng chấp pháp Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Lễ chào cờ giữa biển khơi khép lại, nhưng âm hưởng của Quốc ca cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa sóng gió vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác. 

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Kết hợp tuyên truyền đến ngư dân về các quy định trong khai thác hải sản, chống khai thác IUU

Đó là nguồn động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí, niềm tin và quyết tâm để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục chắc tay súng, vững tay lái, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Trước đó, trong các ngày 22 và 23/7, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tuyên truyền với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk. 

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Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn tra trên tàu

Sau lễ chào cở là các hoạt động văn hoá, thể thao, tìm hiểu kiến thức về biển, đảo quê hương góp phần tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa tình yêu biển, đảo, bồi đắp nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

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Cảnh sát biển Vùng 2 tri ân người có công tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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