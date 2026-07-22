Cảnh sát biển Vùng 2 tri ân người có công tại Quảng Ngãi
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tại xã Thọ Phong, Đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bình, gia đình có công với cách mạng. Bà Bình đang thờ phụng 3 liệt sĩ gồm ông nội chồng, bố chồng, anh của bố chồng và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trước đó, gia đình nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 80 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ gia đình sửa chữa, xây dựng ngôi nhà mới, đồng thời trao tặng các phần quà trị giá 15 triệu đồng.
Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 5 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng tặng Trung tâm và các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại đây.