Cảnh sát biển Vùng 2 tri ân người có công tại Quảng Ngãi

Tại xã Thọ Phong, Đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bình, gia đình có công với cách mạng. Bà Bình đang thờ phụng 3 liệt sĩ gồm ông nội chồng, bố chồng, anh của bố chồng và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trước đó, gia đình nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Lễ khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bình.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 80 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ gia đình sửa chữa, xây dựng ngôi nhà mới, đồng thời trao tặng các phần quà trị giá 15 triệu đồng.

Đại tá Trần Hồng Quế (người thứ 4, từ trái qua), Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 5 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng tặng Trung tâm và các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại đây.