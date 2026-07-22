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Cảnh sát biển Vùng 2 tri ân người có công tại Quảng Ngãi

Thứ Tư, 17:51, 22/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại xã Thọ Phong, Đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bình, gia đình có công với cách mạng. Bà Bình đang thờ phụng 3 liệt sĩ gồm ông nội chồng, bố chồng, anh của bố chồng và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trước đó, gia đình nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

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Lễ khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bình.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 80 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ gia đình sửa chữa, xây dựng ngôi nhà mới, đồng thời trao tặng các phần quà trị giá 15 triệu đồng.

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Đại tá Trần Hồng Quế (người thứ 4, từ trái qua), Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 5 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng tặng Trung tâm và các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại đây.

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Quảng Ngãi tuyển sinh cho 4 trường nội trú biên giới

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027, cùng với việc gấp rút hoàn thiện các hạng mục xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động đúng kế hoạch.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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