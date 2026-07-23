Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ
Chiều 23/7, Đảng ủy, HÐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 trường hợp thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.
Cụ thể, đoàn đã trao 130 triệu đồng cho 2 trường hợp là: thân nhân liệt sĩ Châu Văn Tòng (thôn 1) người đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Kép và Liệt sĩ Châu Văn Lâm, tại thôn 2 là gia đình ông Lê Vĩnh Trung- là cháu đang thờ cúng Liệt sĩ Lê Văn Mài.
Đại diện các trường hợp được nhận hỗ trợ cho biết, đây là niềm vui to lớn, là món quà ý nghĩa thểhiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm… đối với những gia đình, thân nhân người có công, thương bệnh binh, liệt sĩ có chỗ ở kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.
Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ Viêt Nam xã Long Sơn cũng đã tổ chức 10 đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình thờ cúng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh… trên địa bàn.
Theo lãnh đạo xã Long Sơn, toàn bộ kinh phí trên được trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ từ mạnh thường quân. Tuy giá trị phần quà không lớn nhưng thể hiện sự tri ân sâu sắc của địa phương về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn vể nhà ở…