English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ

Thứ Năm, 19:27, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

Chiều 23/7, Đảng ủy, HÐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 trường hợp thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.

Cụ thể, đoàn đã trao 130 triệu đồng cho 2 trường hợp là: thân nhân liệt sĩ Châu Văn Tòng (thôn 1) người đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Kép và Liệt sĩ Châu Văn Lâm, tại thôn 2 là gia đình ông Lê Vĩnh Trung-  là cháu đang thờ cúng Liệt sĩ Lê Văn Mài.

xa dao long son, tp.hcm tang 130 trieu dong sua nha cho gia dinh tho cung liet si hinh anh 1
Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho trường hợp thờ cúng liệt sĩ tại xã đảo Long Sơn

Đại diện các trường hợp được nhận hỗ trợ cho biết, đây là niềm vui to lớn, là món quà ý nghĩa thểhiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm… đối với những gia đình, thân nhân người có công, thương bệnh binh, liệt sĩ có chỗ ở kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ Viêt Nam xã Long Sơn cũng đã tổ chức 10 đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình thờ cúng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh… trên địa bàn.

xa dao long son, tp.hcm tang 130 trieu dong sua nha cho gia dinh tho cung liet si hinh anh 2
Lãnh đạo xã Long Sơn tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

Theo lãnh đạo xã Long Sơn, toàn bộ kinh phí trên được trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ từ mạnh thường quân. Tuy giá trị phần quà không lớn nhưng thể hiện sự tri ân sâu sắc của địa phương về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn vể nhà ở…

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng
Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng

VOV.VN - UBND TP.HCM quy định 116 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức không quá 5 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các đơn vị còn lại không quá 4 phòng.

Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng

Cấp xã của TP.HCM có thể được tổ chức tối đa 5 phòng

VOV.VN - UBND TP.HCM quy định 116 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức không quá 5 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các đơn vị còn lại không quá 4 phòng.

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo
TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp Sở Du lịch triển khai Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đặc khu Côn Đảo.

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp Sở Du lịch triển khai Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đặc khu Côn Đảo.

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 5 PCI cả nước trong năm 2026
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 5 PCI cả nước trong năm 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 382, đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào top 5 cả nước trong năm 2026 và vươn lên nhóm "Rất tốt" về chỉ số chất lượng điều hành vào năm 2030.

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 5 PCI cả nước trong năm 2026

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 5 PCI cả nước trong năm 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 382, đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào top 5 cả nước trong năm 2026 và vươn lên nhóm "Rất tốt" về chỉ số chất lượng điều hành vào năm 2030.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục