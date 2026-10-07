Lữ đoàn Đặc công bộ 198 phát huy hào khí trong chặng đường 60 năm

Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công đã trở thành lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Đặc công hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn, thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi ý chí, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và khả năng tác chiến đặc biệt.

Một tiết mục nghệ thuật đậm chất Đặc công tại đêm liên hoan nghệ thuật.

Những phẩm chất ấy tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đặc công gìn giữ, rèn luyện trong thời bình. Không chỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, người lính Đặc công còn được xây dựng toàn diện về bản lĩnh chính trị, ý chí, kỷ luật và đời sống tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh chủng Đặc công và quê hương, đất nước.

Tại Lữ đoàn Đặc công bộ 198, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã tổ chức thành công Hội thao thể dục thể thao Đặc công toàn quân; đạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên toàn quân, giải Xuất sắc Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân; đặc biệt giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 hân hoan theo dõi chương trình nghệ thuật.

Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính uỷ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết, trong môi trường quân đội, văn hóa, văn nghệ không chỉ là hoạt động giải trí mà còn góp phần nuôi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, củng cố đoàn kết nội bộ và tăng cường gắn bó quân - dân.

Đông đảo người dân địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cùng theo dõi chương trình nghệ thuật.

Liên hoan nghệ thuật lần này có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cùng các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh chủng Đặc công và quê hương, đất nước; đồng thời khắc họa hình ảnh người lính Đặc công trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và đời sống.

Ban Giám khảo đến từ Binh chủng Đặc công cũng chấm điểm một số tiết mục văn nghệ của Lữ đoàn Đặc công bộ 198.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống của người lính Đặc công với bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Theo Thượng tá Phạm Sỹ Cương, những giá trị được hun đúc qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành tiếp tục được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Đặc công trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc Công, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cùng lãnh đạo địa phương dự chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công.

“Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 chúng tôi rất phấn khởi, vinh dự trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống và Binh chủng Đặc công được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Đây là điều chúng tôi rất vinh dự, tự hào. Với ý nghĩa đó, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn đều nỗ lực, cố gắng phấn đấu để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Văn hoá, văn nghệ cũng là một trong những nội dung nhiệm vụ, cho nên chúng tôi đều cố gắng và hôm nay thể hiện hết mình” - Thượng tá Phạm Sỹ Cương cho biết.

Thượng tướng Trần Việt Khoa: Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cần nâng cao sức chiến đấu VOV.VN - Ngày 1/10, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Học viện cùng cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 đến thăm, làm việc và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công.