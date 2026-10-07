Lữ đoàn Đặc công bộ 198 phát huy hào khí trong chặng đường 60 năm
VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967-19/3/2027), tối 7/10, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Hào khí Đặc công - 60 năm bản hùng ca vang mãi”.
Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công đã trở thành lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Đặc công hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn, thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi ý chí, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và khả năng tác chiến đặc biệt.
Những phẩm chất ấy tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đặc công gìn giữ, rèn luyện trong thời bình. Không chỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, người lính Đặc công còn được xây dựng toàn diện về bản lĩnh chính trị, ý chí, kỷ luật và đời sống tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tại Lữ đoàn Đặc công bộ 198, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã tổ chức thành công Hội thao thể dục thể thao Đặc công toàn quân; đạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên toàn quân, giải Xuất sắc Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân; đặc biệt giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.
Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính uỷ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết, trong môi trường quân đội, văn hóa, văn nghệ không chỉ là hoạt động giải trí mà còn góp phần nuôi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, củng cố đoàn kết nội bộ và tăng cường gắn bó quân - dân.
Liên hoan nghệ thuật lần này có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cùng các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh chủng Đặc công và quê hương, đất nước; đồng thời khắc họa hình ảnh người lính Đặc công trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và đời sống.
Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống của người lính Đặc công với bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Theo Thượng tá Phạm Sỹ Cương, những giá trị được hun đúc qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành tiếp tục được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Đặc công trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
“Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 chúng tôi rất phấn khởi, vinh dự trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống và Binh chủng Đặc công được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Đây là điều chúng tôi rất vinh dự, tự hào. Với ý nghĩa đó, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn đều nỗ lực, cố gắng phấn đấu để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Văn hoá, văn nghệ cũng là một trong những nội dung nhiệm vụ, cho nên chúng tôi đều cố gắng và hôm nay thể hiện hết mình” - Thượng tá Phạm Sỹ Cương cho biết.