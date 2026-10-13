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Lý do Nga thay đổi đầu đạn tên lửa Kinzhal

Thứ Ba, 11:44, 13/10/2026
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VOV.VN - Tình báo Ukraine cho biết Nga đang phát triển biến thể tên lửa Kinzhal sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh, đồng thời tiết lộ những thay đổi trong kế hoạch sản xuất và các đặc điểm kỹ thuật của loại vũ khí này.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) vừa công bố mô hình 3D tương tác của tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal của Nga, cùng thông tin chi tiết về cấu tạo, các bộ phận và mạng lưới doanh nghiệp tham gia sản xuất. Đáng chú ý, theo HUR, Moscow đang phát triển một biến thể Kinzhal mới, đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất loại tên lửa này.

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Tên lửa Kinzhal trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: BQP Nga

Theo HUR, tên lửa Kinzhal, có định danh kỹ thuật 9-S-7760, sử dụng nhiên liệu rắn, có một tầng đẩy và phần đầu đạn tích hợp trong thân tên lửa. Khoảng 90% linh kiện của Kinzhal tương đồng với tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga.

Tuy nhiên, Kinzhal có một số đặc điểm riêng, bao gồm bộ phận khí động học ở đuôi được tách ra sau khi động cơ khởi động, đầu dò radar mà Nga mô tả là có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, hệ thống gây nhiễu điện tử chủ động và hệ thống phóng mồi bẫy S-200.

Về sức công phá, Kinzhal hiện có hai loại đầu đạn. Loại thứ nhất là đầu đạn nổ xuyên phá, được đặt trong lớp vỏ kim loại dày, có khả năng xuyên qua các lớp bê tông và công trình kiên cố trước khi phát nổ. Loại thứ hai là đầu đạn hạt nhân.

Đáng chú ý, Nga đang phát triển biến thể Kinzhal sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh có sức công phá mạnh. HUR nhận định sự thay đổi có thể liên quan đến những hạn chế về độ chính xác của hệ thống dẫn đường.

Đối với đầu đạn xuyên phá, độ chính xác đặc biệt quan trọng vì tên lửa cần đánh trúng vị trí phù hợp để xuyên qua lớp bảo vệ của mục tiêu. Trong khi đó, đầu đạn nổ phân mảnh có thể gây thiệt hại trên khu vực rộng hơn nhờ sóng xung kích và các mảnh văng.

Theo HUR, trong năm 2026, Nga đã cắt giảm đáng kể số lượng tên lửa Kinzhal đặt hàng theo chương trình mua sắm quốc phòng nhà nước. Thay vào đó, Moscow chuyển một phần năng lực sản xuất, linh kiện và nguyên vật liệu sang chế tạo tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M.

Một yếu tố khác đằng sau sự thay đổi ưu tiên sản xuất của Nga được tình báo Ukraine đề cập là thời gian khai thác còn lại của các máy bay mang phóng Kinzhal ngày càng hạn chế.

Tên lửa Kinzhal được triển khai trên các máy bay MiG-31I và phiên bản trước đó là MiG-31K. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hàng không Nga không còn sản xuất mới những máy bay này.

Theo HUR, việc thiếu nguồn cung máy bay mang phóng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì và mở rộng lực lượng triển khai Kinzhal trong dài hạn. Cơ quan này dự kiến tiếp tục công bố danh sách các doanh nghiệp Nga tham gia nâng cấp, hiện đại hóa và bảo dưỡng đội máy bay MiG-31.

Bên cạnh những thông tin kỹ thuật, tình báo Ukraine cũng xác định 58 doanh nghiệp Nga tham gia mạng lưới sản xuất tên lửa Kinzhal. Trong số này, 22 doanh nghiệp chưa nằm trong danh sách trừng phạt của bất kỳ quốc gia nào thuộc liên minh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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