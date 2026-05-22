Nga-Belarus diễn tập hạt nhân quy mô lớn, Iskander và Kinzhal đồng loạt triển khai

Thứ Sáu, 10:07, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video mới về cuộc tập trận hạt nhân chung với Belarus, trong đó ghi lại cảnh binh sĩ huấn luyện lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo Iskander.

Thỏa thuận chia sẻ hạt nhân song phương giữa Nga và Belarus, mà Moscow cho rằng tương tự các cơ chế triển khai của NATO, được khởi động từ năm 2023. Khi đó, hai nước tuyên bố động thái này nhằm đáp trả điều họ mô tả là sự gia tăng sức ép và thái độ thù địch từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Video: Các binh sĩ lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa trong cuộc tập trận tại Belarus.

 

Hiện một số hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander đã được triển khai tại Belarus. “Đạn dược đặc biệt”, thuật ngữ quân sự Nga dùng để chỉ đầu đạn hạt nhân, được lưu trữ riêng tại các cơ sở an ninh chuyên biệt.

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 21/5, cuộc diễn tập bao gồm hoạt động vận chuyển đạn dược hạt nhân tới các kho lưu trữ dã chiến tại vị trí của một lữ đoàn tên lửa thuộc Belarus. Hình ảnh cho thấy binh sĩ tiến hành xử lý đầu đạn cả ban ngày lẫn ban đêm, trước khi lực lượng nhận bàn giao bí mật tới khu vực được chỉ định để phóng thử.

Một video khác cũng cho thấy các thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Nga tham gia cuộc tập trận quy mô lớn. Nội dung bao gồm hoạt động triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên bộ dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh, tàu ngầm hạt nhân Imperator Aleksandr III xuất kích tại Thái Bình Dương, cùng việc chuẩn bị cho chuyến bay thử của tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Moscow cho biết cuộc tập trận trong tuần này nhằm chuẩn bị cho Nga và Belarus phối hợp tác chiến “trong điều kiện bị các quốc gia nước ngoài gây hấn”. Trong khi đó, các nước thành viên NATO tại châu Âu đang gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy tái vũ trang, với lý do đối phó điều mà họ coi là mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có ý định tấn công NATO.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc không liên minh để chống bất kỳ ai

VOV.VN - Trong bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.

VOV.VN - Trong bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.

Nga “đánh chậm, ép lâu”, siết chặt Ukraine trên mọi mặt trận

VOV.VN - Quân đội Nga đã gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận trong những tháng gần đây, từng bước tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, đồng thời đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm hậu cần và hệ thống năng lượng của Kiev.

VOV.VN - Quân đội Nga đã gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận trong những tháng gần đây, từng bước tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, đồng thời đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm hậu cần và hệ thống năng lượng của Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

