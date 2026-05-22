Nga-Belarus diễn tập hạt nhân quy mô lớn, Iskander và Kinzhal đồng loạt triển khai

Thỏa thuận chia sẻ hạt nhân song phương giữa Nga và Belarus, mà Moscow cho rằng tương tự các cơ chế triển khai của NATO, được khởi động từ năm 2023. Khi đó, hai nước tuyên bố động thái này nhằm đáp trả điều họ mô tả là sự gia tăng sức ép và thái độ thù địch từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Video: Các binh sĩ lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa trong cuộc tập trận tại Belarus.

Hiện một số hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander đã được triển khai tại Belarus. “Đạn dược đặc biệt”, thuật ngữ quân sự Nga dùng để chỉ đầu đạn hạt nhân, được lưu trữ riêng tại các cơ sở an ninh chuyên biệt.

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 21/5, cuộc diễn tập bao gồm hoạt động vận chuyển đạn dược hạt nhân tới các kho lưu trữ dã chiến tại vị trí của một lữ đoàn tên lửa thuộc Belarus. Hình ảnh cho thấy binh sĩ tiến hành xử lý đầu đạn cả ban ngày lẫn ban đêm, trước khi lực lượng nhận bàn giao bí mật tới khu vực được chỉ định để phóng thử.

Một video khác cũng cho thấy các thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Nga tham gia cuộc tập trận quy mô lớn. Nội dung bao gồm hoạt động triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên bộ dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh, tàu ngầm hạt nhân Imperator Aleksandr III xuất kích tại Thái Bình Dương, cùng việc chuẩn bị cho chuyến bay thử của tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Moscow cho biết cuộc tập trận trong tuần này nhằm chuẩn bị cho Nga và Belarus phối hợp tác chiến “trong điều kiện bị các quốc gia nước ngoài gây hấn”. Trong khi đó, các nước thành viên NATO tại châu Âu đang gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy tái vũ trang, với lý do đối phó điều mà họ coi là mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có ý định tấn công NATO.