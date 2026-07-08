Ukraine tung chiến thuật mới vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga

Theo chỉ huy một đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine, hệ thống mang tên Lima đã góp phần vô hiệu hóa 61 tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal của Nga bằng phương thức chế áp điện tử kết hợp tấn công mạng, khiến nhiều quả đạn tự phá hủy ngay trong quá trình bay. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Chỉ huy đơn vị Night Watch, có biệt danh "Alchemist" cho biết, hệ thống tác chiến điện tử Lima không hoạt động theo cách truyền thống là phát nhiễu vô tuyến để làm gián đoạn thiết bị của đối phương.

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ảnh: Reuters

Theo giới thiệu của nhà phát triển, Lima áp dụng phương thức chế áp kỹ thuật số, kết hợp giữa gây nhiễu, đánh lừa tín hiệu và tấn công mạng có chủ đích nhằm vào bộ thu tín hiệu dẫn đường của tên lửa. Ông Alchemist cho biết, mục tiêu của hệ thống là làm thay đổi quỹ đạo bay hoặc buộc tên lửa Kh-47 Kinzhal tự phá hủy khi đang hoạt động.

"Phần lớn trong số 61 tên lửa đã tự vỡ thành nhiều mảnh dưới tác động của tác chiến điện tử", vị chỉ huy nói.

Theo giải thích, Lima phát các tọa độ giả cùng những tín hiệu dẫn đường thứ cấp khiến máy tính điều khiển trên tên lửa bị mất phương hướng hoàn toàn. Khi đó, tên lửa thực hiện các thao tác điều chỉnh quỹ đạo vượt quá giới hạn chịu tải của kết cấu thân, dẫn đến bị phá hủy ngay trên không.

Sau khi tên lửa tan rã, tốc độ của các mảnh vỡ giảm đáng kể, tạo điều kiện để các lực lượng chuyên trách thu hồi nhiều bộ phận còn tương đối nguyên vẹn. Theo phía Ukraine, quá trình này giúp các chuyên gia tiếp cận được nhiều mô-đun điện tử và hệ thống thủy lực của tên lửa trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Việc thu hồi các linh kiện này được cho là đã hỗ trợ Ukraine nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dòng tên lửa vốn được Nga xếp vào nhóm vũ khí có mức độ bảo mật cao.

Ông Alchemist cho biết các chuyên gia đã khởi động thành công bộ thu tín hiệu dẫn đường của tên lửa, qua đó xác nhận các tính toán trong dự án mang tên "Wall" phù hợp với thực tế.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu cũng xác định một số đặc điểm của cụm ăng-ten kỹ thuật số đa kênh Kometa được trang bị trên tên lửa. Theo vị chỉ huy, khi các ăng-ten ở trạng thái định hướng ngang thay vì hướng lên trên, lượng năng lượng cần thiết để chế áp hệ thống giảm tới 127 lần.

Ông cho rằng, việc khai thác điểm yếu này đã giúp lực lượng Ukraine vô hiệu hóa thành công 8 tên lửa Kinzhal ngay trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống.

Theo ông Alchemist, tên lửa Kinzhal thường hoạt động ở độ cao từ 20-30 km. Ông nhận định quỹ đạo của loại tên lửa này tương đối dễ dự đoán hơn so với tên lửa Iskander.

"Kinzhal đơn giản hơn Iskander vì quỹ đạo bay ở độ cao thấp hơn. Ngay cả phiên bản nâng cấp cũng vẫn có thể dự đoán được", ông Alchemist nói.

Trong một diễn biến khác, Ukraine mới đây cũng giới thiệu giải pháp phòng thủ chống máy bay không người lái nhiều lớp do công ty công nghệ quốc phòng Contra Drone phát triển. Hệ thống tích hợp hơn 20 công nghệ phòng thủ khác nhau, trong đó nổi bật là tổ hợp phòng không cỡ nhỏ tự động có khả năng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mà không cần sự điều khiển liên tục của con người.

Theo giới thiệu của nhà phát triển, hệ thống phòng không Mini (MADS) được thiết kế để đối phó với các mục tiêu bay cỡ nhỏ như UAV FPV, máy bay không người lái 4 cánh và UAV cánh bằng, với tốc độ mục tiêu lên tới 300 km/h.