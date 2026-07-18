Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/7 công bố một đoạn video mà cơ quan này cho biết ghi lại cuộc không kích nhằm vào tháp giám sát hàng hải tại cảng Kalantari của Iran, nằm trên bờ biển Vịnh Oman.

Mỹ không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz ngày 16/7/2026. Video: CENTCOM/Reuters

Theo CENTCOM, tháp giám sát này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để theo dõi và xác định mục tiêu là các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cho rằng việc phá hủy tháp giám sát sẽ góp phần bảo vệ quyền tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Hãng tin Reuters cho biết đã xác minh được địa điểm xuất hiện trong video dựa trên các tòa nhà và hệ thống đèn đường trùng khớp với ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh. Các công trình xung quanh tháp giám sát cũng phù hợp với hình ảnh hiện trường sau vụ hư hại tại khu vực này được ghi nhận trong các báo cáo trước đó vào ngày 8/7. Tuy nhiên, Reuters không thể xác minh thời điểm đoạn video được ghi hình.

Theo CENTCOM, mục tiêu này bị tấn công vào ngày 16/7 và không tìm thấy bản ghi hình nào của vụ việc được công bố trên mạng trước ngày 17/7.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ kéo theo các cuộc tấn công quân sự tái diễn, đã một lần nữa làm gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến việc vận chuyển các nguồn cung năng lượng từ khu vực Vịnh Ba Tư ra thị trường thế giới.