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Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

Thứ Bảy, 08:49, 18/07/2026
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VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi mới đây Tehran đã tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ khắp vùng Vịnh nhằm trả đũa sau 6 đêm liên tiếp hứng các cuộc tấn công của Mỹ.

Xem thêm: Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm

PV/VOV.VN
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