Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

Iran cảnh báo trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ phát động chiến dịch trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Washington tấn công Iran ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Mỹ.