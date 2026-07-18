Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

Xem thêm: Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm
VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều đối mặt áp lực lớn về kinh tế, quân sự và chính trị. Giới phân tích cho rằng những sức ép này có thể quyết định bên nào buộc phải quay lại bàn đàm phán trước.
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VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ phát động chiến dịch trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Washington tấn công Iran ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Mỹ.
VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ phát động chiến dịch trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Washington tấn công Iran ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Mỹ.
VOV.VN - Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đêm 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 7 liên tiếp, lực lượng Mỹ không kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng chưa từng có giữa hai bên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4.
VOV.VN - Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đêm 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 7 liên tiếp, lực lượng Mỹ không kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng chưa từng có giữa hai bên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố Mỹ đang thắng lớn ở Iran; Iran tập kích 3 nước vùng Vịnh để trả đũa; Tổng thống Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố Mỹ đang thắng lớn ở Iran; Iran tập kích 3 nước vùng Vịnh để trả đũa; Tổng thống Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng…