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Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm

Thứ Bảy, 06:30, 18/07/2026
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VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi.

Trong một tuyên bố, IRGC mô tả tuyến đường thủy này là “hiện cực kỳ nguy hiểm và đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 17/7.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng này đã “tiến hành một đợt không kích nhằm vào Iran” bắt đầu từ 15h, theo giờ miền Đông. Theo quân đội Mỹ, mục tiêu của các cuộc không kích là “tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran”. Tuy nhiên, CENTCOM không công bố thêm thông tin về các mục tiêu hay quy mô của chiến dịch. Thông báo trên đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho rằng Mỹ đã tận dụng lệnh ngừng bắn với Iran như một “khoảng thời gian chiến lược” để bổ sung kho vũ khí, tăng cường các tàu chiến và lực lượng máy bay tiếp dầu, đồng thời vẫn duy trì các cuộc đàm phán.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Rezaei cho biết nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được nối lại, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tìm cách sửa đổi về thực chất bản ghi nhớ (MOU) đạt được tại Pakistan, đồng thời soạn thảo một bản MOU mới, Iran International cho hay.  Tuy nhiên, ông Rezaei cho rằng tình hình đã thay đổi và Iran không thể chấp nhận điều đó.

Vụ hai tàu chở dầu bốc cháy diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của căng thẳng Mỹ - Iran. Việc Iran tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Mỹ tiếp tục không kích, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng qua khu vực.

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VOV.VN - Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy các nước Trung Đông tìm tuyến vận tải và năng lượng thay thế. Syria bất ngờ nổi lên như một trung tâm trung chuyển mới nhờ lợi thế địa lý và các kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Kiều Anh/VOV.VN
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