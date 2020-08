Mỹ - Hàn tập trận kiểm soát khủng hoảng

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, liên quân Mỹ-Hàn quyết định tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính từ ngày 18-28/8. Đây là lần đầu tiên quân đội hai nước công bố chính thức về lịch trình tập trận sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm 2020.

Ảnh: Yonhap

Trước đó, quân đội Mỹ-Hàn đã diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất tập trận sơ bộ, trong vòng 4 ngày từ ngày 11/8, và dự kiến tập trận chính thức từ ngày 17/8. Tuy nhiên, do một cán bộ Lục quân Hàn Quốc dự định tham gia tập trận bị mắc Covid-19 nên lịch trình này đã bị lùi lại khẩn cấp để tiến hành cách ly những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, bố trí binh lực thay thế và tiến hành các biện pháp phòng dịch.



Theo KBS, cuộc tập trận lần này mang tính chất phòng thủ, đặt trọng tâm vào việc kiểm soát khủng hoảng, nâng cao toàn diện năng lực thực thi nhiệm vụ của liên quân Mỹ-Hàn. Quy mô binh lực hai nước tham gia tập trận được thu hẹp hơn hẳn so với mọi năm do cân nhắc tới tình hình dịch Covid-19. Do binh lực bị cắt giảm, hai bên sẽ không tập trận vào ban đêm mà chỉ tập trận vào ban ngày.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết cuộc tập trận lần này đặt trọng tâm vào việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, nhưng đồng thời hai bên cũng sẽ diễn tập sơ bộ về việc áp dụng bộ máy Bộ Tư lệnh liên quân tương lai được thành lập sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Năm ngoái, quân đội hai nước đã hoàn tất kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC), dự kiến sẽ tiến hành giai đoạn hai là kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) trong năm nay. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát, hai bên đã lùi lại lịch kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện sang năm sau.

Trong thời gian tới, liên quân hai nước sẽ thảo luận chặt chẽ, cân nhắc diễn biến dịch Covid-19 để quyết định cụ thể về lịch trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, hay lịch kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện./.