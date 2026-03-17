Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

Trong buổi họp báo mới đây ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng NATO sẽ đối mặt với một tương lai “rất tồi tệ” nếu không giúp đỡ Mỹ. Ông cũng nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc nên giúp đỡ Mỹ.

Guardian dẫn lời ông Trump phát biểu rằng các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - những nước lấy phần lớn dầu mỏ thông qua tuyến đường thủy quan trọng này - “nên cảm ơn tôi”. “Và họ không chỉ nên cảm ơn chúng ta, mà còn nên giúp đỡ chúng ta. Điều khiến tôi ngạc nhiên là họ không mấy hào hứng”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng cuộc chiến sẽ “kết thúc” sớm, không phải trong tuần này nhưng “sẽ không lâu nữa”. Ông cũng gợi ý rằng ông sẽ hoãn chuyến đi sắp tới tới Trung Quốc, dự kiến ​​vào cuối tháng 3, “khoảng một tháng”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ "sớm" công bố các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lảng tránh và công kích giới truyền thông khi ông được hỏi liệu có ủng hộ cuộc chiến của Tổng thống Trump chống lại Iran hay không, khi xét đến những lời chỉ trích trước đó của chính ông về chủ nghĩa can thiệp nước ngoài không giới hạn của Mỹ. Điều này diễn ra sau truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông đã bày tỏ sự hoài nghi một cách riêng tư và khuyên nhà lãnh đạo Trump không nên tấn công Iran.

Ông Vance cáo buộc giới truyền thông đang cố gắng "chia rẽ" ông và tổng thống của mình, và nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Iran sắp phát triển vũ khí hạt nhân. "Tôi tin tưởng Tổng thống Trump sẽ hoàn thành công việc", ông nói.