NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 thông báo trên mạng xã hội X rằng một “đạn đạo được xác định phóng từ Iran và đã đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ” đã bị các hệ thống phòng không của NATO triển khai tại khu vực Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa.

Đây là lần thứ tư một vật thể nghi là đạn đạo của Iran bị hệ thống phòng thủ của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh chặn.

Tên lửa Fateh của Iran. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh mọi “biện pháp cần thiết đang được thực hiện một cách kiên quyết và không do dự đối với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ và không phận của chúng tôi”.

Sau đó, người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận liên minh quân sự này đã “đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo của Iran” hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định NATO sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo vệ các đồng minh.

Trước đó, phía Iran từng phủ nhận việc phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ.