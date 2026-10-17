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Nâng cao chất lượng huấn luyện Hải đội Dân quân thường trực

Thứ Bảy, 12:34, 17/10/2026
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VOV.VN - Sáng 17/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026.

Diễn ra từ ngày 5 đến 17/10, hội thi, hội thao do Quân chủng Hải quân chủ trì, phối hợp với Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 tổ chức, với nhiều nội dung kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, hàng hải và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu bế mạc, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ghi nhận, biểu dương kết quả của cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, hội thi, hội thao là cơ sở thực tiễn để đánh giá chất lượng huấn luyện, công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị và khả năng độc lập đi biển của lực lượng Hải đội Dân quân thường trực.

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Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu cho 48 tập thể, 13 cá nhân; trao Giấy khen cho 22 tập thể đạt giải ba và giải khuyến khích. Thành công của hội thi, hội thao góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại hội thao:

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Huấn luyện bắt mục tiêu trên biển
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Phần thi bơi 100 mét
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Thủ trưởng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao
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Lữ đoàn 681 Hải Quân sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống

VOV.VN - 20 năm trước, sự ra đời của Lữ đoàn 681 Hải quân đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng lực lượng Tên lửa bờ của Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh phòng thủ ven biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Lan Thu/VOV1
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