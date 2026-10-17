Nâng cao chất lượng huấn luyện Hải đội Dân quân thường trực

Diễn ra từ ngày 5 đến 17/10, hội thi, hội thao do Quân chủng Hải quân chủ trì, phối hợp với Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 tổ chức, với nhiều nội dung kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, hàng hải và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu bế mạc, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ghi nhận, biểu dương kết quả của cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, hội thi, hội thao là cơ sở thực tiễn để đánh giá chất lượng huấn luyện, công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị và khả năng độc lập đi biển của lực lượng Hải đội Dân quân thường trực.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu cho 48 tập thể, 13 cá nhân; trao Giấy khen cho 22 tập thể đạt giải ba và giải khuyến khích. Thành công của hội thi, hội thao góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại hội thao:

Huấn luyện bắt mục tiêu trên biển

Phần thi bơi 100 mét

Thủ trưởng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao