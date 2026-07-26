Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân: Tri ân nguồn cội, vững vàng giữ biển

Những ngày qua, tại Khu di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển Bến Lộc An, Đền Bến Dược - Củ Chi, Đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Khuôn viên Văn hóa Vùng 2 cùng nhiều nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn đóng quân; cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và những cán bộ từng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Những hoạt động nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn góp phần giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Dâng hương tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Trung tá Cao Văn Đường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 167 bày tỏ: "Được tham gia lễ dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tri ân các Anh hùng liệt sĩ cũng là lời nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm của người lính hải quân hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà đã trở thành động lực để tiếp nối truyền thống bằng những việc làm cụ thể. Trên các con tàu trực sẵn sàng chiến đấu, nơi thao trường huấn luyện hay trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc rằng sự bình yên của biển, đảo hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.

Với những người lính Tiểu đoàn DK1, điều đó càng trở nên thiêng liêng hơn khi chính nơi họ đang ngày đêm làm nhiệm vụ cũng là nơi đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ trong hành trình bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Thăm cựu binh Đoàn Tàu Không số.

Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết: "Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhất là những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên các nhà giàn DK1 và trong khi thực hiện nhiệm vụ trên biển, không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn DK1, giữ vững ý chí, bản lĩnh, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc".

Từ những hành trình về nguồn, đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bồi đắp bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là nền tảng để mỗi người lính Vùng 2 Hải quân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân khẳng định: "Đối với Vùng 2 Hải quân, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là hoạt động thường niên, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Bộ đội Cụ Hồ. Quan trọng hơn, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, hun đúc lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi xác định, tri ân không chỉ bằng lời nói hay những hoạt động nghĩa tình, mà bằng chính kết quả thực hiện nhiệm vụ, bằng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh".

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng.

Tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ đối với quá khứ, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hành trình ấy đang được viết tiếp trên mỗi chuyến hải trình, mỗi ca trực, mỗi nhà giàn DK1 giữa trùng khơi bằng bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của những người lính hôm nay, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình của Tổ quốc.