Vùng 2 Hải quân lập nhiều thành tích mừng truyền thống "đánh thắng trận đầu"

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Mốc son mở đầu truyền thống “đánh thắng trận đầu”

Đầu năm 1964, trước nguy cơ phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Đêm 31/7/1964, tàu khu trục USS Maddox xâm nhập sâu vào vùng biển nước ta để trinh sát, khiêu khích.

Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964: Thắng lợi của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng quân xâm lược. (Ảnh tư liệu)

Ngày 2/8/1964, khi tàu Maddox xâm phạm vùng biển giữa đảo Hòn Mê và cửa Lạch Trường (Thanh Hóa), biên đội tàu phóng lôi 333, 336 và 339 của Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm xuất kích, kiên quyết tiến công, buộc tàu địch phải tháo chạy khỏi vùng biển Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Mỹ dựng lên cái gọi là “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để lấy cớ leo thang chiến tranh. Ngày 5/8/1964, chúng huy động hàng chục lượt máy bay từ các tàu sân bay ngoài khơi tiến hành đánh phá các mục tiêu ven biển miền Bắc. Trong điều kiện lực lượng, trang bị còn nhiều khó khăn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không và quân dân các địa phương ven biển, bắn rơi 8 máy bay, bắn trúng nhiều chiếc khác, bắt sống một giặc lái Mỹ, đánh đuổi tàu chiến địch, làm thất bại bước đầu âm mưu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một lực lượng Hải quân còn non trẻ đã phối hợp đánh thắng cuộc tập kích đường không quy mô lớn của không quân Mỹ. Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là chiến thắng của lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam; của nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”; là biểu tượng sáng ngời của ý chí “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng” của quân và dân ta.

Tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND của Tiểu đoàn DK1 lần thứ 2, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 7/8/1964, tại lễ tuyên dương công trạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biểu dương: “Các chú đã lập được thành tích lớn trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 chiếc máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc, vừa rồi lại nghe tin 4 chiếc máy bay Mỹ đến Biên Hòa bị hỏng. Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Như vậy là rất tốt”.

Lời khen của Người trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nên nhiều chiến công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân thi đua lập nhiều thành tích

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị; sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay Vùng 2 Hải quân đã từng bước trưởng thành về tổ chức, quy mô và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị trong toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa được phân công; khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Tự hào về chặng đường đã qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn khắc ghi lời thề giữ biển, tiếp tục bồi đắp truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, quyết tâm xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đang sôi nổi thi đua, lập nhiều thành tích thiết thực. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, chủ động nắm, đánh giá và xử lý đúng các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các đơn vị đã duy trì nghiêm hoạt động tuần tra, tuần tiễu, trinh sát, quan sát và chốt trực; kịp thời nắm chắc tình hình trên vùng biển, đảo, nhất là khu vực Nhà giàn DK1. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ý chí, bản lĩnh, kiên trì bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng xử trí các tình huống.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đúng đường lối, nguyên tắc và đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là tham gia Diễn tập Hải quân đa phương KAKADU tại Australia, diễn tập MILAN tại Ấn Độ và đón nhiều lượt tàu hải quân nước ngoài đến thăm góp phần tăng cường giao lưu, xây dựng lòng tin và nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, Vùng cũng tổ chức phục vụ chu đáo các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026; thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển cây xanh, vật chất phục vụ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Công tác tuyên truyền biển đảo và đưa đoàn đi thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Vùng 2 Hải quân.

Công tác huấn luyện được triển khai đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và sát với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Vùng đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần thứ nhất năm 2026 với 100% nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành đồng bộ, bám sát nhiệm vụ và hoạt động của bộ đội. Các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Vùng 2 Hải quân tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống. Công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực được triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được thực hiện thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Những kết quả đạt được là sự tiếp nối truyền thống, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng phấn đấu vươn lên. Trong niềm tự hào đó, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam. Mỗi con tàu, nhà giàn, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Phát huy hào khí chiến thắng trận đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo; phát huy truyền thống vẻ vang; quyết tâm lập nhiều thành tích trong học tập, huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi con tàu, mỗi nhà giàn, mỗi đơn vị là một “pháo đài” vững chắc trên biển, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Kỷ niệm 62 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống anh hùng. Với ý chí quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nguyện tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữ biển, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.