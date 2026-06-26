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NATO sắp công bố hợp đồng quốc phòng trị giá hàng tỷ USD

Thứ Sáu, 10:53, 26/06/2026
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VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte vừa thông báo liên minh sẽ công bố các hợp đồng quốc phòng mới trị giá hàng chục tỷ USD tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Ankara vào tháng 7 tới.

 

Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương, ông Rutte nhấn mạnh sự trỗi dậy của một "cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng". Các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman, cùng nhiều công ty công nghệ mới, đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu an ninh cấp bách.

“Chúng tôi sẽ công bố các hợp đồng mới trị giá hàng chục tỷ USD, và khi các ngành công nghiệp của chúng ta từ Arlington (Mỹ) đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hợp lực và đẩy mạnh nguồn cung, kết quả không chỉ là cải thiện an ninh. Chúng ta đang trong giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng, điều này sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương”, Tổng thư ký NATO cho hay.

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Ảnh minh họa: Reuters

Ông Rutte cũng xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị tại Ankara. Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga về cam kết bền bỉ của liên minh.

Tổng thư ký NATO cho biết: “Tổng thống Zelensky sẽ tham gia cùng chúng ta tại Ankara và tôi mong muốn chứng minh cho ông ấy cũng như toàn thể người dân Ukraine thấy rằng sự hỗ trợ của chúng ta là bền bỉ, đồng thời nhắc nhở Tổng thống Putin rằng chúng ta sẽ không đi đâu cả”.

Chuyến thăm Mỹ của ông Rutte diễn ra trong bối cảnh NATO đối mặt với căng thẳng liên quan đến cuộc chiến tại Iran và lo ngại về khả năng Mỹ rút quân khỏi châu Âu. Ngoài ra, Tổng thư ký cũng làm rõ những tranh cãi về vai trò của Italy trong hoạt động quân sự của Mỹ. Ông khẳng định Italy đang thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận song phương, nhưng không vượt quá phạm vi cam kết kỹ thuật và hậu cần.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hoài nghi về vai trò của NATO, ông Rutte bày tỏ tin tưởng liên minh đang ngày càng gắn kết và mạnh mẽ hơn trước những thách thức an ninh hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 7-8/7 tới đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng để định hình lại tương lai và sự thống nhất của liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.

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VOV.VN - Hội nghị E5 tại Berlin là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm thượng đỉnh NATO, phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi các nước châu Âu tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng chung và giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ trong việc bảo đảm an ninh khu vực.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
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