Theo truyền thông Đức, tâm điểm của nghị sự E5 lần này gồm ba hồ sơ nóng: Cuộc xung đột tại Ukraine, cục diện khó lường tại Trung Đông và đặc biệt là vai trò của Iran, cũng như các bước chuẩn bị cho các cuộc thảo luận quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Lãnh đạo E5 họp tại Berlin trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters

Trọng tâm lớn nhất tại Hội nghị vẫn là tìm tiếng nói chung của các nước châu Âu đối với cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm tại Ukraine. Bên cạnh cam kết duy trì dòng viện trợ tài chính và khí tài quân sự cho Kiev, các nhà lãnh đạo sẽ phải tính đến những nước cờ ngoại giao dài hơi hơn để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Đồng thời, những "bài toán" về rủi ro từ Trung Đông đối với các tuyến hàng hải huyết mạch và nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng được đặt lên bàn cân.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang tăng cường thảo luận về việc nâng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong bảo đảm an ninh của châu Âu. Giới quan sát cho rằng các nước E5 mong muốn xây dựng lập trường thống nhất nhằm nâng cao tiếng nói của châu Âu trong các cuộc thảo luận sắp tới của NATO.

Đáng chú ý, Hội nghị lần này phản ánh xu hướng mở rộng cơ chế phối hợp từ nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh sang E5, với sự tham gia đầy đủ của Italy và Ba Lan. Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường vai trò của các cường quốc châu Âu trong việc hoạch định các chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực.

Giới phân tích nhận định cuộc họp tại Berlin cho thấy châu Âu đang nỗ lực xây dựng một cơ chế tham vấn chiến lược hiệu quả hơn giữa các quốc gia chủ chốt nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với vận mệnh an ninh của chính mình trong những năm tới.