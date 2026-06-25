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Tổng thư ký NATO: Mỹ khó triển khai chiến dịch ở Iran nếu thiếu châu Âu

Thứ Năm, 06:30, 25/06/2026
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VOV.VN - Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định châu Âu đóng vai trò then chốt trong các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến Iran, đồng thời cho rằng Washington sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 24/6 đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng các chiến dịch của Washington đã làm suy giảm đáng kể năng lực hạt nhân của Tehran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ, ông Rutte cho rằng chiến dịch của Washington đã tác động mạnh đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông đồng thời ghi nhận những đóng góp của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy các đồng minh NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO đã trình bày một biểu đồ mang tên “Trump Trillion” (tạm dịch: “Nghìn tỷ USD của ông Trump”), cho thấy mức chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu và Canada đã tăng mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức. Theo ông Rutte, tổng mức tăng chi tiêu này đã vượt 1.200 tỷ USD.

Bên cạnh những lời khen dành cho Tổng thống Mỹ, người đứng đầu NATO cũng bảo vệ vai trò của các đồng minh châu Âu trong chiến dịch liên quan đến Iran. Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh vì cho rằng họ chưa đóng góp đủ cho nỗ lực chung.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng trong thời gian diễn ra cuộc xung đột, có tới 5.000 máy bay quân sự Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ tại châu Âu.

“Tôi cho rằng sẽ rất khó để Mỹ tiến hành chiến dịch liên quan đến Iran nếu không có châu Âu đóng vai trò là nền tảng triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ”, ông Rutte nói.

Liên quan đến chương trình tên lửa của Iran, Tổng thư ký NATO từ chối bình luận về việc liệu ông có đồng tình với quan điểm gần đây của Tổng thống Trump rằng Tehran có thể sở hữu một số tên lửa đạn đạo thông thường hay không.

Trả lời câu hỏi của báo giới bên ngoài Nhà Trắng, ông Rutte cho biết không muốn bình luận về mọi vấn đề cụ thể và thay vào đó tập trung vào mối quan ngại chính của NATO là năng lực hạt nhân của Iran. “Điều quan trọng đối với NATO là chúng tôi luôn duy trì lập trường nhất quán với Mỹ và toàn bộ 32 quốc gia thành viên rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Rutte nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông không phản đối việc Iran sở hữu một số tên lửa đạn đạo thông thường, đồng thời cho rằng đây không phải là vấn đề cốt lõi. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington trước đây từng nhiều lần kêu gọi loại bỏ mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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