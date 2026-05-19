Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc không liên minh để chống bất kỳ ai

Theo ông Putin, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đã đạt mức độ “hiểu biết và tin cậy lẫn nhau chưa từng có”. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin nhấn mạnh hai nước sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời “ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi bên, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia”. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết.

Tổng thống Nga cũng cho biết Moscow và Bắc Kinh đang tích cực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quốc phòng. Theo ông, quan hệ “gần gũi” và “mang tính chiến lược” giữa hai nước đang đóng vai trò ổn định trong bối cảnh quan hệ quốc tế biến động. “Chúng tôi không liên minh để chống bất kỳ ai, mà đang nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”, ông Putin khẳng định.