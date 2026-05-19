  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc không liên minh để chống bất kỳ ai

Thứ Ba, 09:37, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.

Theo ông Putin, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đã đạt mức độ “hiểu biết và tin cậy lẫn nhau chưa từng có”. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin nhấn mạnh hai nước sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời “ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi bên, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia”. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết.

Tổng thống Nga cũng cho biết Moscow và Bắc Kinh đang tích cực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quốc phòng. Theo ông, quan hệ “gần gũi” và “mang tính chiến lược” giữa hai nước đang đóng vai trò ổn định trong bối cảnh quan hệ quốc tế biến động. “Chúng tôi không liên minh để chống bất kỳ ai, mà đang nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”, ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga thăm Trung Quốc: Xung lực mới trong quan hệ song phương

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19-20/5. Theo Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách “tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa 2 nước.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Reuters
Tag: Tổng thống Putin Nga Trung Quốc quan hệ Nga Trung ông Putin thăm Trung Quốc chủ quyền quốc gia
Tin liên quan

Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày của Tổng thống Nga Putin, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 18/5 đã đăng bài bình luận về quan hệ song phương, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga lên tầm cao hơn và tiến vững vươn xa.

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.         

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc từ 19 - 20/5

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5.

