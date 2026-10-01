Nga diễn tập đổ bộ chiến thuật sâu trong Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 công bố video cho thấy lực lượng thuộc Hạm đội phương Bắc tiến hành diễn tập đổ bộ và tấn công chiến thuật trong điều kiện khắc nghiệt tại vùng biển Kara, sâu trong Bắc Cực.

Cuộc diễn tập được tổ chức trên một hòn đảo thuộc quần đảo Sedov ở biển Kara. Theo kịch bản, một nhóm vũ trang giả định cố thủ trên đảo và lực lượng Nga được giao nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm và vô hiệu hóa mục tiêu.

Nga diễn tập đổ bộ chiến thuật tại Bắc Cực. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Một nhóm trinh sát được trực thăng Ka-29 đưa tới đảo trước để theo dõi lực lượng giả định và điều phối hỏa lực pháo binh từ một tàu tuần tra ngoài khơi. Sau đó, lực lượng đổ bộ từ tàu đổ bộ tiếp cận hòn đảo bằng các xe địa hình DT-10PN Vityaz, loại phương tiện được thiết kế để hoạt động trong điều kiện băng tuyết và địa hình khắc nghiệt ở Bắc Cực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tham gia diễn tập đã kiểm soát thành công khu vực đầu cầu, sau đó nhanh chóng tiến sâu vào khu vực được chỉ định. Trên đường cơ động, binh sĩ tiến hành phát hiện và vô hiệu hóa các loại mìn cũng như thiết bị nổ tự chế giả định.

Nga hiện sở hữu đường bờ biển dài nhất tại Bắc Cực, với hơn 24.000 km. Moscow nhiều lần xác định việc bảo vệ lợi ích tại khu vực này là một trong những ưu tiên chiến lược, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự và phát triển Tuyến đường biển phương Bắc.

Phía Nga cho rằng việc củng cố lực lượng tại Bắc Cực là nhằm ứng phó với các hoạt động mà Moscow coi là bất lợi từ NATO do Mỹ dẫn đầu.

Tuyến đường biển phương Bắc được xem là hành lang hàng hải ngắn nhất nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Bắc Âu. Tuy nhiên, việc khai thác tuyến này hiện vẫn còn hạn chế do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và khó khăn về khả năng tiếp cận. Dù vậy, vai trò tiềm năng của tuyến hàng hải này đang gia tăng trong bối cảnh nhiều tuyến vận tải biển chủ chốt trên thế giới liên tục chịu tác động từ các cuộc khủng hoảng kéo dài.

Moscow thời gian qua đã mở rộng đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiên liệu thông thường nhằm hỗ trợ tàu hàng lưu thông trên Tuyến đường biển phương Bắc. Bên cạnh đó, tình trạng băng biển suy giảm do biến đổi khí hậu trong những năm tới được cho là có thể khiến tuyến vận tải này trở nên hấp dẫn hơn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế.