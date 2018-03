Nga sắp có xe tăng hạng nhẹ nền tảng Boomerang đầu tiên trên thế giới?

Khác với xe tăng bánh xích, thế hệ xe tăng mới này được xây dựng trên nền tảng Boomerang – nền tảng xe 8 bánh lốp có động cơ đặt phía trước. Các loại xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh với động cơ đặt phía trước có lợi thế cho phép ra vào từ phía đuôi xe. Nền tảng Boomerang này đã từng được giới thiệu tại triển lãm Russia Arms EXPO vào năm 2013.

Tổng giám đốc Công ty quốc phòng Nga, ông Alexander Krasovitsky xác nhận công ty này có kế hoạch chế tạo xe bọc thép bánh lốp. Về nguyên tắc, đó sẽ là thiết kế như xe tăng và dựa trên nền tảng Boomerang 8 lốp. Ảnh: Sputnik

Đặc tính xe tăng bánh lốp của Nga

Nhà quan sát quân sự Andrei Kots của Sputnik cho biết, loại xe tăng được xây dựng trên nền tảng Boomerang bọc thép này sẽ kết hợp độ tin cậy của một chiếc xe bọc thép, tính linh động của xe chở quân và hỏa lực như một chiếc xe tăng thông thường.

Trong khi một chiếc xe tăng chiến đấu sẽ phải “nghỉ” sau 10.000 km thì đối với xe tăng bánh lốp là 100.000 km. Độ bền, độ tin cậy và hỏa lực ấn tượng của xe tăng bánh lốp khiến nó trở thành loại xe chiến đấu lý tưởng cho các hoạt động bên cánh, các nhiệm vụ do thám, tuần tra và cả hoạt động đảm bảo an ninh.

Chiếc xe đầu tiên dựa trên nền tảng Boomerang của Nga là một xe bọc thép chở quân, đã xuất hiện công khai tại buổi tập dượt cho cuộc diễu binh nhân Ngày Chiến thắng năm 2015.

Năm 2017, xe chiến đấu bộ binh K-17 chiếc xe thiết giáp nền tảng Boomerang (BMP) cũng được trình diễn công khai tại Diễn đàn Công nghệ quốc phòng quốc tế khu vực Moscow. Chiếc xe nặng 20 tấn này được trang bị một modul chiến đấu điều khiển từ xa với pháo tự động 30mm, súng máy 7.62mm PKTM và hai bệ phóng tên lửa chống tăng Kornet.

Đầu năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga đã từng đối thoại với Italy về việc mua một số xe bọc thép nền tảng Boomerang Centauro. Một số đơn vị Centauro đã được đưa tới Nga để thử nghiệm nhưng nó lại cho thấy độ tin cậy thấp hơn kỳ vọng.

Xe chiến đấu bộ binh K-17 nền tảng Boomerang được giới thiệu trong mảng vũ khí tương lai tại Diễn đàn Công nghệ quốc phòng quốc tế, khu vực Moscow. Ảnh: Sputnik

Sau các cuộc thử nghiệm này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẽ áp dụng kinh nghiệm của Italy, song sẽ tự sản xuất loại xe tăng bánh lốp với các tiêu chí phù hợp của riêng mình. Hiện Nga cũng đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng các phiên bản xe chiến đấu bọc thép, xe do thám và một số xe thiết giáp khác trên nền tảng Boomerang.

Các thế hệ xe nền tảng Boomerang mới sẽ được bảo vệ tốt hơn so với những thế hệ xe bánh lốp trước đây. Độ dày của vỏ bọc thép sẽ được điều chỉnh đa dạng tùy thuộc vào từng nhiệm vụ cụ thể. Các nhà chế tạo cũng nói rằng, ở biến thể có vỏ bọc thép nặng nhất, xe nền tảng Boomerang có thể chịu được pháo trực tiếp.

Chuyên gia nói gì?

Trên thực tế, những chiếc xe bọc thép bánh lốp có hỏa lực đáng kể không phải là thiết bị mới mẻ gì. Một số dòng xe nổi tiếng nhất của nó là xe bọc thép 6 bánh của Mỹ M8E1 "Greyhound" trong Thế chiến thứ 2, và dòng xe thiết giáp hạng nhẹ của Pháp, từ xe 6 bánh Panhard EBR (1951-1960) có thiết kế độc đáo với pháo 75-mm và 90 mm, đến phiên bản hiện đại AMX-10RCR, AMX-10RC, và AMX-10RC-TML (giáp bảo vệ gia cường, chỉ hoạt động trên đất liền), với pháo 105mm.

Thế hệ xe bọc thép nền tảng 8 bánh nổi tiếng có M1128 MGS Strykers của Mỹ, MCVs của Nhật Bản hay Centauros của Italy. Vậy chiếc xe của Nga có những đặc điểm gì nổi bật?

Chiếc xe bọc tháp nền tảng Boomerang mà Nga đang chế tạo được cho là sẽ có hỏa lực của xe tự hành chống tăng Sprut-SDM. Chuyên gia quân sự Nga về xe bọc thép, Tổng biên tập Tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc", Đại tá Viktor Murakhovsky nhận định: “Nếu đem tháp chiến đấu của xe tự hành chống tăng Sprut-SDM đã có sẵn đặt trên khung gầm của loại xe nền tảng Boomerang, thì Nga sẽ có chiếc xe bánh lốp với vũ khí trang bị như xe tăng, mà trên thế giới không có loại tương tự”.

Xe tự hành chống tăng Sprut-SDM có trọng lượng 18 tấn, được thiết kế cho lính dù, trang bị pháo tăng 125 mm 2A75 với bộ nạp đạn tự động và kết hợp với súng máy 7,62 mm. Sprut-SDM có thể chiến đấu ngang bằng với các loại xe tăng chiến đấu cơ bản. Nhưng đó là loại xe truyền thống bánh xích.

Trong một số trường hợp, với sự linh động và một số lý do kỹ thuật, xe tăng bánh lốp lại thích hợp hơn so với xe bánh xích. Theo ông Murakhovsky, xe tăng nền tảng Bumerang dựa trên bánh lốp có khối lượng nhẹ hơn sẽ giúp keo dài tuổi thọ, giảm chi phí vận hành so với công nghệ bánh xích.

Vì sao xe bọc thép nền tảng Boomerang mà Nga đang chế tạo với một khẩu pháo mạnh mẽ có thể được coi là một chiếc xe tăng? Theo Hiệp ước về Lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu năm 1990 (Nga dừng tham gia từ năm 2007), xe bọc thép được xem như xe tăng nếu có cỡ nòng pháo hơn 75 mm, trọng lượng trên 16,5 tấn, tháp pháo xoay 360 độ. Theo các tiêu chí này, Sprut-SDM được xem là xe tăng hạng nhẹ. Xe bọc thép nền tảng Boomerang với modun chiến đấu mới cũng sẽ được xếp vào xe tăng hạn nhẹ.

Trong một tuyên bố vài ngày trước, Tổng giám đốc Công ty quốc phòng Nga (MIC), ông Alexander Krasovitsky xác nhận công ty này có kế hoạch chế tạo xe bọc thép bánh lốp. Về nguyên tắc, đó sẽ là thiết kế như xe tăng và dựa trên nền tảng Boomerang./.