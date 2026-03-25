Nhật Bản triển khai tên lửa chiến lược đến đảo Minamitori

Thứ Tư, 16:26, 25/03/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường lưới phòng thủ tại khu vực vành đai Thái Bình Dương, Nhật Bản đang cho triển khai 1 loại tên lửa chiến lược đến khu vực ngoài khơi phía Đông Nam thủ đô Tokyo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang tiến hành xây dựng một khu vực huấn luyện xạ kích tên lửa ngoài khơi cho Lực lượng phòng vệ mặt đất của nước này. Địa điểm được lựa chọn là đảo Minamitori và loại khí tài được triển khai là tên lửa đất đối hạm dạng thức 12. Ngoài khả năng phản kích, loại tên lửa này còn có thể tấn công các chiến hạm của đối phương trên biển và các mục tiêu khác với tầm bắn lên tới hàng trăm km.

nhat ban trien khai ten lua chien luoc den dao minamitori hinh anh 1
Hệ thống tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 của Nhật Bản Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Đi kèm với khí tài chiến lược này sẽ là các máy bay trinh sát không người lái hạng trung có khả năng định vị mục tiêu chính xác và hệ thống thu thập - phân tích sóng điện được phát ra từ các tàu bè đang có mặt trong khu vực. Thời hạn của kế hoạch này là đến tháng 6/2026.

Thông tin với báo chí về hoạt động nêu trên, ông Aguin Kimihito - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết: “Việc triển khai các khí tài là để chuẩn bị cho các đợt huấn luyện xạ kích tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 trong năm 2027 của Lực lượng phòng vệ được diễn ra an toàn, suôn sẻ. Hiện nay, các bệ phóng tổng thành đang được triển khai tại khu vực này. Sau đó, việc khảo sát diện tích, độ dốc, nền đất của khu vực đặt tên lửa sẽ được khảo sát cụ thể”.

Minamitori là một hòn đảo trong quần đảo Ogasawara thuộc thủ đô Tokyo. Đảo này cách Tokyo khoảng 2.000km về phía Đông Nam. Trên đảo không có dân thường, chỉ có các đơn vị của Lực lượng phòng vệ và một số nhân viên của Cơ quan khí tượng Nhật Bản thường trú.

nhat ban trien khai ten lua chien luoc den dao minamitori hinh anh 2
Đảo Minamitori. Ảnh: Jiji Press

Đây là địa bàn chiến lược của Nhật Bản với vùng biển phụ cận là mỏ đất hiếm biển sâu khổng lồ mà nước này mới phát hiện và đang bắt đầu khai thác. Đây cũng là khu vực nhạy cảm khi nhiều lần phát hiện tàu nước ngoài xâm nhập trái phép.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

Nhật Bản dọn đường xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Mới đây, Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) vừa hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh.

VOV.VN - Mới đây, Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) vừa hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh.

Nhật Bản "dọn đường" cho việc chính thức xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Trong phiên họp vừa được tổ chức hôm nay (25/2), Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.

VOV.VN - Trong phiên họp vừa được tổ chức hôm nay (25/2), Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.

