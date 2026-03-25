Nhật Bản triển khai tên lửa chiến lược đến đảo Minamitori

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang tiến hành xây dựng một khu vực huấn luyện xạ kích tên lửa ngoài khơi cho Lực lượng phòng vệ mặt đất của nước này. Địa điểm được lựa chọn là đảo Minamitori và loại khí tài được triển khai là tên lửa đất đối hạm dạng thức 12. Ngoài khả năng phản kích, loại tên lửa này còn có thể tấn công các chiến hạm của đối phương trên biển và các mục tiêu khác với tầm bắn lên tới hàng trăm km.

Hệ thống tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 của Nhật Bản Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Đi kèm với khí tài chiến lược này sẽ là các máy bay trinh sát không người lái hạng trung có khả năng định vị mục tiêu chính xác và hệ thống thu thập - phân tích sóng điện được phát ra từ các tàu bè đang có mặt trong khu vực. Thời hạn của kế hoạch này là đến tháng 6/2026.

Thông tin với báo chí về hoạt động nêu trên, ông Aguin Kimihito - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết: “Việc triển khai các khí tài là để chuẩn bị cho các đợt huấn luyện xạ kích tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 trong năm 2027 của Lực lượng phòng vệ được diễn ra an toàn, suôn sẻ. Hiện nay, các bệ phóng tổng thành đang được triển khai tại khu vực này. Sau đó, việc khảo sát diện tích, độ dốc, nền đất của khu vực đặt tên lửa sẽ được khảo sát cụ thể”.

Minamitori là một hòn đảo trong quần đảo Ogasawara thuộc thủ đô Tokyo. Đảo này cách Tokyo khoảng 2.000km về phía Đông Nam. Trên đảo không có dân thường, chỉ có các đơn vị của Lực lượng phòng vệ và một số nhân viên của Cơ quan khí tượng Nhật Bản thường trú.

Đảo Minamitori. Ảnh: Jiji Press

Đây là địa bàn chiến lược của Nhật Bản với vùng biển phụ cận là mỏ đất hiếm biển sâu khổng lồ mà nước này mới phát hiện và đang bắt đầu khai thác. Đây cũng là khu vực nhạy cảm khi nhiều lần phát hiện tàu nước ngoài xâm nhập trái phép.