Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

Theo kết quả cuộc điều tra dư luận tháng 3 của Hãng thông tấn Jiji Press, tỷ lệ ủng hộ việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài chỉ dừng ở mức 27%, trong khi tỷ lệ phản đối lên tới 48,2%. Ngay trong nội bộ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) cũng có sự chia rẽ với 39,2% ủng hộ và 37,2% phản đối.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: Jiji Press)

Đảng Duy tân (Ishin no Kai) cũng trong tình trạng tương tự khi vẫn tồn tại hai luồng ý kiến xung đột nhau về vấn đề này. Các đảng đối lập cũng không phải là ngoại lệ, khi vẫn có những ý kiến ủng hộ việc thúc đẩy xuất khẩu vũ khí – khí tài quân sự, bao gồm cả vũ khí sát thương. Sự ủng hộ này là một điều hiếm gặp mỗi khi các chính trị gia đối lập lên tiếng về các quyết sách của đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết tâm thúc đẩy công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường xuất khẩu vũ khí.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nói: “Trong bối cảnh các nước đang đẩy mạnh hình thức chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chiến tranh thông tin, tác chiến mạng, không gian vũ trụ…, Nhật Bản phải có cách đối phó phù hợp. Từ quan điểm đó, cần đẩy mạnh đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường công nghiệp quốc phòng, thông qua việc tận dụng mọi nguồn lực, kể cả các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) và doanh nghiệp phi quốc phòng”.

Ngày 25/2 vừa qua, Ban nghiên cứu an ninh của LDP đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, trong đó kiến nghị cho phép Nhật Bản xuất khẩu cả vũ khí có khả năng sát thương. Đây là động thái nhằm “cởi trói” cho công nghiệp quốc phòng của nước này.