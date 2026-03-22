中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

Chủ Nhật, 12:23, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

Theo kết quả cuộc điều tra dư luận tháng 3 của Hãng thông tấn Jiji Press, tỷ lệ ủng hộ việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài chỉ dừng ở mức 27%, trong khi tỷ lệ phản đối lên tới 48,2%. Ngay trong nội bộ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) cũng có sự chia rẽ với 39,2% ủng hộ và 37,2% phản đối.

noi bo nhat ban chia re xung quanh van de xuat khau vu khi hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: Jiji Press)

Đảng Duy tân (Ishin no Kai) cũng trong tình trạng tương tự khi vẫn tồn tại hai luồng ý kiến xung đột nhau về vấn đề này. Các đảng đối lập cũng không phải là ngoại lệ, khi vẫn có những ý kiến ủng hộ việc thúc đẩy xuất khẩu vũ khí – khí tài quân sự, bao gồm cả vũ khí sát thương. Sự ủng hộ này là một điều hiếm gặp mỗi khi các chính trị gia đối lập lên tiếng về các quyết sách của đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết tâm thúc đẩy công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường xuất khẩu vũ khí. 

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nói: “Trong bối cảnh các nước đang đẩy mạnh hình thức chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chiến tranh thông tin, tác chiến mạng, không gian vũ trụ…, Nhật Bản phải có cách đối phó phù hợp. Từ quan điểm đó, cần đẩy mạnh đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường công nghiệp quốc phòng, thông qua việc tận dụng mọi nguồn lực, kể cả các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) và doanh nghiệp phi quốc phòng”.

Ngày 25/2 vừa qua, Ban nghiên cứu an ninh của LDP đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, trong đó kiến nghị cho phép Nhật Bản xuất khẩu cả vũ khí có khả năng sát thương. Đây là động thái nhằm “cởi trói” cho công nghiệp quốc phòng của nước này.

eo_bien.jpg

Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: nhật bản xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự xuất khẩu vũ khí sát thương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng
Nguyên nhân lỗi kỹ thuật trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ