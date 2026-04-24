中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tiêu tốn kho vũ khí đắt đỏ trong cuộc chiến Iran như thế nào?

Thứ Sáu, 19:11, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành hơn 13.000 cuộc tấn công vào các mục tiêu, song các quan chức tiết lộ với New York Times rằng con số này chưa phản ánh đầy đủ quy mô tiêu hao đạn dược.

Cuộc chiến tại Iran đang tạo sức ép lớn lên năng lực tác chiến của Mỹ, khi một ước tính nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội đã tiêu tốn hàng nghìn vũ khí công nghệ cao, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot. Đòn đáp trả của Iran trước các cuộc không kích của Mỹ - Israel hôm 28/2 đã buộc Washington phải rút bớt kho dự trữ chiến lược vốn được dành riêng cho các kịch bản đối đầu với các đối thủ khác.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường - USS Thomas Hudner của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, Nhà Trắng chưa công bố chi phí chính thức của cuộc xung đột, nhưng hai tổ chức độc lập ước tính tổng chi phí dao động từ 28 - 35 tỷ USD, tương đương gần 1 tỷ USD mỗi ngày. Chỉ trong hai ngày đầu tiên, quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng lượng đạn dược trị giá tới 5,6 tỷ USD.

Mức độ tiêu hao của kho vũ khí Mỹ trong cuộc chiến Iran

New York Times dẫn các ước tính nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã phóng khoảng 1.100 tên lửa hành trình không đối đất tầm xa JASSM-ER, chiếm gần hết số lượng 1.500 quả còn lại trong kho dự trữ. Loại tên lửa này có tầm bắn gần 1.000 km, được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu kiên cố nằm ngoài tầm hoạt động của phòng không đối phương, với chi phí khoảng 1,1 triệu USD mỗi quả.

Bên cạnh đó, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk, gấp 10 lần số lượng nước này mua sắm mỗi năm. Với giá khoảng 3,6 triệu USD/quả, Tomahawk là loại vũ khí tầm xa đã được sử dụng rộng rãi từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và vẫn là trụ cột trong các kịch bản xung đột tương lai của Mỹ. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), kho dự trữ hiện chỉ còn khoảng 3.000 tên lửa Tomahawk.

Báo cáo cũng cho biết Lầu Năm Góc đã phóng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc chiến, với chi phí hơn 4 triệu USD/quả, trong khi tổng sản lượng năm 2025 chỉ đạt khoảng 600 quả.

Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn sử dụng hơn 1.000 tên lửa tấn công chính xác và ATACMS phóng từ mặt đất, khiến kho dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại.

Lầu Năm Góc chưa công bố tổng số đạn dược đã sử dụng trong 38 ngày giao tranh trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cách đây hai tuần. Tuy nhiên, dù quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu, các quan chức cho rằng con số này không tiết lộ quy mô thực sự của lượng bom đạn đã được sử dụng, do đặc thù các cuộc không kích thường phải lặp lại nhiều lần đối với cùng một mục tiêu.

Chiến tranh hé lộ những điểm yếu của quân đội Mỹ

Cuộc chiến tại Iran đã làm tiêu hao đáng kể nguồn dự trữ đạn dược toàn cầu của quân đội Mỹ, khi Lầu Năm Góc phải gấp rút điều chuyển bom, tên lửa và các khí tài khác từ các bộ chỉ huy tại châu Á và châu Âu tới Trung Đông để phục vụ chiến dịch. Điều này khiến các bộ chỉ huy khu vực khác suy giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu trước những kịch bản đối đầu tiềm tàng với các đối thủ khác.

Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ trong chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Reuters

Xung đột cũng làm lộ rõ sự phụ thuộc quá mức của Lầu Năm Góc vào các loại tên lửa và đạn dược có chi phí cao, đặc biệt là các tên lửa phòng không, làm dấy lên lo ngại về việc liệu ngành công nghiệp quốc phòng có thể nhanh chóng phát triển các loại vũ khí giá rẻ, nhất là UAV tấn công hay không. Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách trước khi có thể thanh toán cho các nhà sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đang bị suy giảm và hiện vẫn đang chờ phê duyệt.

Tuy nhiên, việc khôi phục quy mô kho dự trữ toàn cầu của Mỹ về mức trước xung đột có thể mất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, Washington có thể buộc phải điều chỉnh mức độ hiện diện quân sự.

“Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc tái bổ sung những gì đã tiêu hao có thể mất nhiều năm”, Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói với New York Times.

Theo ông Mark F. Cancian, đại tá Thủy quân Lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cao cấp tại CSIS: “Quân đội Mỹ có nhiều loại đạn dược vẫn duy trì được mức dự trữ phù hợp, nhưng một số loại đạn dược quan trọng phục vụ tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa, vốn đã thiếu hụt trước chiến tranh, nay càng trở nên khan hiếm hơn".

Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin trên, cho rằng “toàn bộ tiền đề của câu chuyện là sai sự thật”.

“Mỹ sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, với kho dự trữ vũ khí và đạn dược dồi dào cả trong nước lẫn trên toàn cầu, đủ để bảo vệ lãnh thổ và thực hiện bất kỳ chiến dịch quân sự nào theo chỉ đạo của Tổng thống”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định trong tuyên bố gửi tới New York Times.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: cuộc chiến Iran kho vũ khí Mỹ vũ khí đắt đỏ đàm phán Mỹ Iran lệnh ngừng bắn Iran tên lửa Mỹ quân đội Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 24/4: Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh bắn tàu rải thủy lôi Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Tôi ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ mọi tàu thuyền, dù nhỏ đến đâu (tất cả 159 tàu chiến của họ đều nằm dưới đáy biển!), đang rải thủy lôi ở vùng eo biển Hormuz. Không được phép do dự”.

Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo
VOV.VN - Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm qua (23/4) đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Ông Trump nói "không muốn vội vàng" giải quyết xung đột với Iran
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục ngay 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Iran; đồng thời nhấn mạnh ông không muốn vội vàng trong giải quyết vấn đề Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích