Mỹ tiêu tốn kho vũ khí đắt đỏ trong cuộc chiến Iran như thế nào?

Cuộc chiến tại Iran đang tạo sức ép lớn lên năng lực tác chiến của Mỹ, khi một ước tính nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội đã tiêu tốn hàng nghìn vũ khí công nghệ cao, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot. Đòn đáp trả của Iran trước các cuộc không kích của Mỹ - Israel hôm 28/2 đã buộc Washington phải rút bớt kho dự trữ chiến lược vốn được dành riêng cho các kịch bản đối đầu với các đối thủ khác.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường - USS Thomas Hudner của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, Nhà Trắng chưa công bố chi phí chính thức của cuộc xung đột, nhưng hai tổ chức độc lập ước tính tổng chi phí dao động từ 28 - 35 tỷ USD, tương đương gần 1 tỷ USD mỗi ngày. Chỉ trong hai ngày đầu tiên, quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng lượng đạn dược trị giá tới 5,6 tỷ USD.

Mức độ tiêu hao của kho vũ khí Mỹ trong cuộc chiến Iran

New York Times dẫn các ước tính nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã phóng khoảng 1.100 tên lửa hành trình không đối đất tầm xa JASSM-ER, chiếm gần hết số lượng 1.500 quả còn lại trong kho dự trữ. Loại tên lửa này có tầm bắn gần 1.000 km, được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu kiên cố nằm ngoài tầm hoạt động của phòng không đối phương, với chi phí khoảng 1,1 triệu USD mỗi quả.

Bên cạnh đó, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk, gấp 10 lần số lượng nước này mua sắm mỗi năm. Với giá khoảng 3,6 triệu USD/quả, Tomahawk là loại vũ khí tầm xa đã được sử dụng rộng rãi từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và vẫn là trụ cột trong các kịch bản xung đột tương lai của Mỹ. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), kho dự trữ hiện chỉ còn khoảng 3.000 tên lửa Tomahawk.

Báo cáo cũng cho biết Lầu Năm Góc đã phóng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc chiến, với chi phí hơn 4 triệu USD/quả, trong khi tổng sản lượng năm 2025 chỉ đạt khoảng 600 quả.

Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn sử dụng hơn 1.000 tên lửa tấn công chính xác và ATACMS phóng từ mặt đất, khiến kho dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại.

Lầu Năm Góc chưa công bố tổng số đạn dược đã sử dụng trong 38 ngày giao tranh trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cách đây hai tuần. Tuy nhiên, dù quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu, các quan chức cho rằng con số này không tiết lộ quy mô thực sự của lượng bom đạn đã được sử dụng, do đặc thù các cuộc không kích thường phải lặp lại nhiều lần đối với cùng một mục tiêu.

Chiến tranh hé lộ những điểm yếu của quân đội Mỹ

Cuộc chiến tại Iran đã làm tiêu hao đáng kể nguồn dự trữ đạn dược toàn cầu của quân đội Mỹ, khi Lầu Năm Góc phải gấp rút điều chuyển bom, tên lửa và các khí tài khác từ các bộ chỉ huy tại châu Á và châu Âu tới Trung Đông để phục vụ chiến dịch. Điều này khiến các bộ chỉ huy khu vực khác suy giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu trước những kịch bản đối đầu tiềm tàng với các đối thủ khác.

Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ trong chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Reuters

Xung đột cũng làm lộ rõ sự phụ thuộc quá mức của Lầu Năm Góc vào các loại tên lửa và đạn dược có chi phí cao, đặc biệt là các tên lửa phòng không, làm dấy lên lo ngại về việc liệu ngành công nghiệp quốc phòng có thể nhanh chóng phát triển các loại vũ khí giá rẻ, nhất là UAV tấn công hay không. Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách trước khi có thể thanh toán cho các nhà sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đang bị suy giảm và hiện vẫn đang chờ phê duyệt.

Tuy nhiên, việc khôi phục quy mô kho dự trữ toàn cầu của Mỹ về mức trước xung đột có thể mất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, Washington có thể buộc phải điều chỉnh mức độ hiện diện quân sự.

“Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc tái bổ sung những gì đã tiêu hao có thể mất nhiều năm”, Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói với New York Times.

Theo ông Mark F. Cancian, đại tá Thủy quân Lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cao cấp tại CSIS: “Quân đội Mỹ có nhiều loại đạn dược vẫn duy trì được mức dự trữ phù hợp, nhưng một số loại đạn dược quan trọng phục vụ tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa, vốn đã thiếu hụt trước chiến tranh, nay càng trở nên khan hiếm hơn".

Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin trên, cho rằng “toàn bộ tiền đề của câu chuyện là sai sự thật”.

“Mỹ sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, với kho dự trữ vũ khí và đạn dược dồi dào cả trong nước lẫn trên toàn cầu, đủ để bảo vệ lãnh thổ và thực hiện bất kỳ chiến dịch quân sự nào theo chỉ đạo của Tổng thống”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định trong tuyên bố gửi tới New York Times.