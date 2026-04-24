Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

Thứ Sáu, 11:41, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm qua (23/4) đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Xuất hiện trên kênh truyền hình SNN của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmail Baghaei bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nội bộ Iran đang chia rẽ và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết sách, đồng thời khẳng định Iran hoàn toàn thống nhất trong quan điểm về cuộc xung đột hiện nay. Theo đó, liên quan tới những nỗ lực ngoại giao, Tehran tiếp tục giữ lập trường chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng và tàu của Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei.

Ông Baghaei nói: “Giờ đây chúng ta biết rằng vấn đề hạt nhân không còn là chủ đề chính của các cuộc đàm phán nữa; thay vào đó, chủ đề chính là chấm dứt chiến tranh theo cách đảm bảo lợi ích quốc gia. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi chấp nhận lệnh ngừng bắn này, chỉ khi nó là bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, tôn trọng các yêu cầu của Iran trong các vấn đề như tự do qua lại eo biển Hormuz, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tất cả những vấn đề quan trọng khác đối với tương lai của Iran”.

Trong khi đó, Washington tuyên bố sẽ không nối lại đối thoại nếu Iran chưa mở eo biển Hormuz cho lưu thông hàng hải quốc tế. Về tiến trình đàm phán, Tổng thống Trump trong trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng vào hôm qua (23/4), cho biết Mỹ không chịu áp lực thời gian để đạt thỏa thuận với Iran, đồng thời cho rằng phía Iran mới là bên chịu sức ép lớn hơn bởi nước này không thể xuất khẩu dầu mỏ thông qua đường biển.

Trong động thái gia tăng sức ép, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ các xuồng nhỏ được cho tham gia tiến hành rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường hoạt động rà phá thủy lôi. Động thái diễn ra sau khi Mỹ thu giữ thêm một tàu chở dầu, làm gia tăng đối đầu quanh tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ở bình diện quốc tế, nhằm đảm bảo tự do hàng hải, Anh và Pháp đang thúc đẩy kế hoạch quân sự đa quốc gia, kiến tạo hành lang đường biển an toàn qua eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 49 quốc gia đang phối hợp xây dựng khuôn khổ nhằm hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải này.

"Vương quốc Anh và Pháp là 2 trong số 49 quốc gia đã nhóm họp vào cuối tuần trước để xây dựng khuôn khổ hợp tác và tạo điều kiện cho việc xây dựng một cơ chế lâu dài hỗ trợ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Các giải pháp về mặt ngoại giao, quân sự, cũng như kỹ thuật và tài chính, nhằm đảm bảo nối lại giao thông biển là điều rất quan trọng đối với thương mại quốc tế, nền kinh tế của các nước, cũng như giá khí đốt và dầu mỏ".

Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra, song các vụ việc đe dọa mất an ninh, an toàn hàng hải vẫn diễn qua quanh eo biển Hormuz, khiến lưu lượng tàu thuyền qua lại giảm hơn 96% so với thông thường. Trong bối cảnh triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran hiện vẫn chưa rõ ràng, khi hai bên tiếp tục giữ lập trường cứng rắn gắn với điều kiện mở cửa eo biển Hormuz, những động thái từ các nước bên ngoài được giới quan sát cho rằng sẽ đẩy nhanh quá trình khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược này.

Quốc Khánh/VOV1
Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

