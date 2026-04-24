Ông Trump nói "không muốn vội vàng" giải quyết xung đột với Iran

Khi một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có cân nhắc phương án triển khai vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran hay không, Tổng thống Trump đáp: “Không, tôi sẽ không làm vậy. Chúng ta không cần đến nó. Tại sao tôi lại cần nó? Vì sao lại đặt ra một câu hỏi vô nghĩa như thế?”.

Ông nói tiếp: “Tại sao tôi phải sử dụng vũ khí hạt nhân, khi chúng ta hoàn toàn có thể vô hiệu hóa họ bằng các biện pháp thông thường mà không cần đến lựa chọn đó? Không, tôi sẽ không sử dụng nó. Vũ khí hạt nhân là thứ không bao giờ được phép bị đem ra sử dụng, bởi bất kỳ ai".

Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ thuộc hàng lớn nhất thế giới, dù đã suy giảm đáng kể so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo các ước tính công khai từ Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Washington hiện sở hữu khoảng 5.000 - 5.200 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.700 đầu đạn được triển khai sẵn sàng chiến đấu, số còn lại nằm trong kho dự trữ hoặc chờ tháo dỡ.

Sức mạnh quân sự của Mỹ không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cấu trúc “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược - một hệ thống cho phép nước này duy trì khả năng răn đe và đáp trả ngay cả khi bị tấn công trước.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Trump khẳng định ông sẽ không vội vàng chấm dứt chiến sự khi các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang kéo dài.

“Tôi không muốn vội vàng", ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ những câu hỏi cho rằng cuộc xung đột đang vượt quá khung thời gian từ bốn đến sáu tuần mà ông và các phụ tá đã đặt ra trước đó.

“Tôi đã sử dụng biện pháp quân sự đánh bại quốc gia này [Iran - ND] trong bốn tuần đầu tiên. Tôi đã làm được điều đó bằng quân sự”, ông Trump nói. “Giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi chờ xem thỏa thuận (mà chúng ta đạt được). Và nếu họ không muốn đạt được thỏa thuận, thì tôi sẽ kết thúc mọi chuyện bằng quân sự".