Phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 500 m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 02 máy cuốc, 01 xe ủi, 01 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 531 bộ hài cốt liệt sĩ, 260 bộ có di vật; trong đó 498 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 6 vị trí tại Khu B).

Thêm 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng VOV.VN - Ngày 13/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại vị trí thứ 2, Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, cất bốc được thêm 18 bộ hài cốt.