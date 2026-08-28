Phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Chiều 28/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 500 m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 02 máy cuốc, 01 xe ủi, 01 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.
Kết quả ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.
Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 531 bộ hài cốt liệt sĩ, 260 bộ có di vật; trong đó 498 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 6 vị trí tại Khu B).