Quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 27/8, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại vị trí thứ hai thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý gần 500m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 2 máy cuốc, 1 xe ủi, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện, quy tập 9 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại Khu B.

Lực lượng tìm kiếm đưa hài cốt vừa cất bốc được vào nơi lưu mẫu. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 520 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 260 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập, 487 bộ được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.