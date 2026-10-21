Quân khu 5 bàn giao 2 nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác dân vận, an sinh xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng hai công trình.

Quân khu 5 khánh thành và bàn giao 2 nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh, xã Cư Pơng và thôn 12, xã biên giới Ia Rvê. (Ảnh: Trần Tuấn)

Trong đó, nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh, xã Cư Pơng được thiết kế theo mô hình nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê, diện tích 150 m². Công trình tại thôn 12, xã biên giới Ia Rvê được xây dựng theo kiểu nhà hội trường, diện tích 180 m².

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, nhấn mạnh, các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của người dân mà còn góp phần tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và gìn giữ các giá trị truyền thống.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao phần quà tặng cộng đồng dân cư buôn Kđoh, xã Cư Pơng. (Ảnh: Trần Tuấn)

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, khai thác hiệu quả các công trình; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn và người có uy tín trong vận động nhân dân đoàn kết, bảo vệ tài sản chung, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Quân khu 5, Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao nhiều phần quà tặng hai cộng đồng dân cư, các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Cư Pơng và xã biên giới Ia Rvê.

Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 VOV.VN - Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Dự chỉ đạo cuộc diễn tập có Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5.