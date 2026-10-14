Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 85 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã ở Đắk Lắk

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã đối với các đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS 102 xã, phường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã đối với các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chính trị viên Ban CHQS 102 xã, phường.

Hội nghị đồng thời công bố Quyết định của Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với 85 đồng chí giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk; công bố quyết định của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm 28 đồng chí giữ các chức vụ Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt 113 đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Thượng tá Nguyễn Đình Sơn, Chính trị viên Ban CHQS xã Ea Păl, bày tỏ quyết tâm nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, trách nhiệm trên cương vị mới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường.

“Đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó cấp xã, phường là một cương vị mới, chưa có trong tiền lệ, đặt trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, chúng tôi xin hứa, sẽ toàn tâm, toàn ý, đề cao trách nhiệm, nỗ lực không ngừng nghỉ, khắc phục mọi khó khăn, lấy kết quả làm thước đo bản lĩnh, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”- Thượng tá Nguyễn Đình Sơn khẳng định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh việc kiện toàn, bố trí cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng lực lượng quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Trên cương vị mới các đồng chí phải là trung tâm của sự đoàn kết, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, luôn gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Ban CHQS cấp xã phải thật sự là nòng cốt tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để bảo đảm hoàn hành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được giao” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí giữ các chức vụ Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổ chức bàn giao, hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các đơn vị nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng quân sự cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quân khu 5.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, khẳng định Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất.