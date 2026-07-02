Quân khu 5 đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp Cảng quân sự Kỳ Hà

Cảng quân sự Kỳ Hà thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 hiện đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cảng được đầu tư và hoàn thành từ đầu năm 2023 với hơn 23.000m² diện tích đất và trên 4.000m² mặt nước. Quy mô đầu tư gồm 4 hạng mục chính: Cải tạo bến hiện hữu và mở rộng bến mới, xây dựng hai bến nghiêng, xây dựng kè bảo vệ bờ, cải tạo, nâng cấp hệ thống sân bãi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì cuộc họp bàn về việc nâng cấp cảng Quân sự Kỳ Hà.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tác chiến hiệp đồng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cảng còn là đầu mối cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa phương tiện, bốc xếp hàng hóa, cung ứng nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ thiết yếu phục vụ ngư dân hoạt động trên ngư trường miền Trung.

Hiện nay, quy mô cảng chỉ đáp ứng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, trong khi nhu cầu khai thác thực tế đã tăng lên khoảng 5.000 tấn. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần sớm đầu tư nâng cấp và đồng bộ hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện vệ sinh, bảo đảm mặt bằng cầu cảng phục vụ hoạt động bốc xếp hàng hóa.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp năng lực khai thác của Cảng quân sự Kỳ Hà từ 3.000 tấn lên 5.000 tấn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, vận tải quân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 và lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Để triển khai dự án, các cơ quan chức năng của Quân khu 5 đã chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời đề xuất bổ sung quy hoạch cảng quân sự, xây dựng hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư và đăng ký nhu cầu vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Kiểm tra, quán triệt các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trước khi bốc xếp hàng hóa.

Việc đầu tư nâng cấp Cảng quân sự Kỳ Hà có ý nghĩa quan trọng, là bước hoàn thiện trong xây dựng hệ thống bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trên hướng biển của Quân khu 5, góp phần nâng cao khả năng cơ động, tiếp nhận, neo đậu và bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện quân sự trong mọi tình huống.

Nếu năng lực khai thác của cảng được mở rộng, công trình sẽ phát huy hiệu quả lưỡng dụng rõ nét, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, vừa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, qua đó góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.